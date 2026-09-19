Modica, il paradosso del cioccolato e del centro storico: la denuncia di Innocenzo Pluchino

MODICA, 19 Settembre 2026 – Un’eccellenza mondiale che rischia di perdere i suoi artigiani e una città che, tra riqualificazione e nuove opere, rischia di smarrire la propria anima. È questa la profonda riflessione di Innocenzo Pluchino, produttore e rivenditore di cioccolato modicano (CioMod), che interviene con un’analisi lucida e critica sullo stato di salute delle tradizioni e del tessuto urbano di Modica.

“Il successo del cioccolato modicano – ricorda Pluchino – è nato grazie all’intuizione e alla ricerca continua di Franco Ruta, affiancato da generazioni di piccoli artigiani che lo hanno prodotto, raccontato e fatto conoscere al mondo. Oggi quelle botteghe sono ancora aperte, ma negli ultimi tre anni più di 15 artigiani hanno rinunciato a produrre con la denominazione “Modica”. Il motivo? Procedure, controlli, prescrizioni e costi insostenibili per le spalle di una piccola realtà. E quando sostenere le regole diventa troppo oneroso e senza alcun supporto, il piccolo artigiano desiste. Ed è qui che si consuma il paradosso: l’intento di salvaguardare un’eccellenza finisce per allontanare proprio chi l’ha costruita”.

Un cortocircuito simile si registra, secondo l’imprenditore, anche nel cuore della città. Mentre si parla costantemente di riqualificazione, si rischia di dimenticare ciò che rende davvero unica Modica: le piccole vie, i cortili, le botteghe storiche, i palazzi nobiliari, le architetture e soprattutto le persone che li abitano e li fanno vivere.

“Riqualificare non dovrebbe significare soltanto costruire nuovo – avverte Pluchino – così come tutelare il cioccolato non dovrebbe ridursi a un mero controllo burocratico della denominazione. In entrambi i casi, il nodo cruciale è capire se si stanno davvero mettendo i custodi del patrimonio ereditato nelle condizioni di continuare a vivere e lavorare”.

Il rischio concreto è duplice: una città che si riempie di nuove strutture ma perde la propria identità, e un’eccellenza enogastronomica che accresce la sua fama globale svuotandosi però dei suoi veri maestri artigiani.

«Non è forse arrivato il momento di fermarsi e guardare questo scenario per quello che è?», si interroga in conclusione Pluchino. Un invito non a difendere ciecamente il passato, ma ad avere il coraggio di interrogarsi sul futuro che si vuole lasciare a Modica.

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