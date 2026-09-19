Scicli. Isola ecologica di contrada Zagarone: chiusura il martedì durante il mercato settimanale

Scicli, 19 settembre 2026 – A seguito dello spostamento temporaneo del mercato settimanale nell’area di contrada Zagarone, in prossimità della sede della Protezione Civile e dell’attuale isola ecologica, è stata disposta la chiusura al pubblico dell’isola ecologica ogni martedì, dal 22 settembre al 31 dicembre 2026, per tutta la durata delle attività mercatali.

La misura si rende necessaria per evitare possibili interferenze tra lo svolgimento del mercato e le attività dell’isola ecologica, garantendo condizioni di maggiore sicurezza e una gestione più regolare degli spazi interessati.

La chiusura riguarderà esclusivamente la giornata del martedì e il periodo indicato. Negli altri giorni e negli orari previsti, l’isola ecologica resterà regolarmente operativa e sarà possibile usufruire del servizio secondo le consuete modalità.

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