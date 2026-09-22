ENGIE e Colacem: accordo per un impianto fotovoltaico da 5 MW a Ragusa

RAGUSA, 22 Settembre 2026 / ENGIE e Colacem hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) on-site della durata di 25 anni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso lo stabilimento cementiero di Ragusa.

L’impianto, con potenza installata di 5 MW, produrrà oltre 9,6 GWh di energia elettrica all’anno, destinata all’autoconsumo del sito. Secondo le stime, questo permetterà di evitare l’emissione di circa 800 tonnellate di CO₂ all’anno.

L’impianto sorgerà su un’area a terra di circa 40.000 mq. ENGIE curerà progettazione, installazione e messa in esercizio, finanziando l’investimento. Per la durata dell’accordo fornirà a Colacem energia a condizioni economiche inferiori ai prezzi di mercato, coprendo circa il 20% del fabbisogno elettrico dello stabilimento.

«La partnership con Colacem – dichiara Alberto Fumagalli, BtoB On Site Energy Production Director di ENGIE Italia – rappresenta una risposta concreta alle esigenze del comparto industriale, oggi alle prese con una duplice sfida: ridurre e stabilizzare i costi energetici e accelerare il percorso di decarbonizzazione. ENGIE risponde a questa sfida con un approccio integrato che combina generazione rinnovabile on-site, contratti PPA di lungo periodo e soluzioni di efficienza energetica evolute. Vogliamo accompagnare le imprese in un contesto di mercato sempre più volatile, coniugando la sfida della decarbonizzazione con il crescente bisogno di indipendenza energetica e competitività del sistema industriale».

«L’attenzione alla componente energetica – commenta Fabrizio Pedetta, Direttore Generale di Colacem – è da sempre un elemento centrale per Colacem, considerata la natura energivora del nostro processo e l’impatto che ha nel nostro conto economico. Il progetto realizzato con ENGIE rappresenta un’importante opportunità per coniugare sostenibilità ambientale ed efficienza industriale. Grazie al nuovo impianto fotovoltaico dello stabilimento di Ragusa aumenteremo la quota di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo. Si tratta di un investimento che conferma il nostro impegno verso una crescita sostenibile e responsabile».

Salva