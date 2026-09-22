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Attualità | Comiso

“Wine Experience”. Il Lions Club Comiso Terra Iblea alla scoperta della Cantina Cortese, la Miglior Cantina della Sicilia

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Comiso, 22 settembre 2026 – Una giornata all’insegna della cultura, del territorio, della convivialità e dell’amicizia. Così il Lions Club Comiso Terra Iblea ha vissuto il suo service “Wine Experience – Dalla terra alla cantina”, un’iniziativa che mette al centro la conoscenza e la valorizzazione delle eccellenze produttive locali.
Perché per il Lions, promuovere il territorio significa anche costruire legami, condividere esperienze e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
La tappa di quest’anno è stata una delle realtà più prestigiose del Ragusano: la Cantina Cortese e il vigneto Santa Tresa, tra Comiso e Vittoria.
La visita guidata ha permesso ai soci di conoscere da vicino il mondo della viticoltura, la cura quotidiana della terra e il percorso che trasforma il frutto della vigna in un prodotto capace di raccontare l’identità di un territorio.
Un’eccellenza che ha ottenuto un riconoscimento nazionale di altissimo prestigio. Come riportato dalla guida Untold – la nuova guida ai vini di Decanto dedicata ai vini Doc e Docg italiani, l’Azienda Agricola Cortese è stata nominata Migliore cantina in SiciliaIG nella prima edizione 2025 di TWP – The Wine People.
Un titolo conquistato grazie a tre vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento – Tre Cavatappi. Una storia di passione e competenza che i Lions hanno voluto toccare con mano, confermando come il vino, in questa terra, non sia solo un prodotto, ma cultura, storia e futuro.
“ Un service molto riuscito, – afferma il presidente Francesca Cassarino – che ha unito il piacere della scoperta al valore dello stare insieme.”

Nelle foto alcune momenti della visita.

© Riproduzione riservata

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