Ragusa, sbarra del passaggio a livello si abbatte su un’auto: nuova emergenza in via Paestum

RAGUSA, 22 Settembre 2026 – Ennesimo incidente al passaggio a livello di via Paestum a Ragusa, tornato prepotentemente al centro delle cronache locali e dei riflettori sulla sicurezza della viabilità cittadina. Questa volta, l’episodio ha visto una sbarra abbassarsi e adagiarsi direttamente sulla parte superiore di un’autovettura, bloccandola nell’area dell’attraversamento ferroviario.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento di alcuni cittadini presenti sul posto, la situazione non ha avuto conseguenze peggiori. Le persone accorse in aiuto hanno provveduto a sollevare manualmente la sbarra, permettendo così al veicolo di liberarsi e allontanarsi. Non si registrano feriti tra le persone coinvolte, ma resta altissima la preoccupazione per una problematica che continua a ripetersi con allarmante frequenza.

Da mesi, infatti, il passaggio a livello di via Paestum rappresenta uno dei punti più critici e discussi della mobilità urbana ragusana. Numerose le segnalazioni e le proteste registrate nel tempo, con episodi analoghi in cui diverse auto sono rimaste intrappolate tra le barriere o sui binari durante le fasi di chiusura. Tra questi, particolarmente grave era stato il precedente dello scorso marzo, quando un veicolo bloccato sui binari aveva reso necessario l’intervento d’urgenza dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Di fronte al ripetersi di tali situazioni di pericolo, la questione è approdata anche in Consiglio comunale. Diverse forze politiche e consiglieri hanno sollecitato con forza misure urgenti all’amministrazione, chiedendo l’installazione di telecamere di controllo, interventi mirati sulla viabilità e un confronto serrato con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per individuare soluzioni strutturali e definitive.

Il nodo di via Paestum riveste un’importanza strategica per il traffico cittadino, soprattutto alla luce della forte espansione urbanistica e commerciale delle zone circostanti. L’aumento esponenziale dei flussi veicolari viene indicato come una delle cause principali delle criticità quotidiane, acuendo i rischi legati alla convivenza tra traffico stradale e linea ferroviaria.

L’incidente odierno ribadisce l’urgenza di un intervento risolutivo, rilanciando la richiesta di misure concrete per tutelare la sicurezza degli automobilisti e garantire una maggiore regolarità ed efficienza della circolazione ferroviaria e urbana.

Salva