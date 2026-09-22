Modica e le targhe del maestro Salvatore Minardo. Riceviamo

Al gentilissimo Direttore della testata RTM,

Sono il signor Giovanni Amore. Non so se le sarebbe possibile pubblicare questa lettera, anche per onorare la memoria del mio amato maestro a 75 anni di distanza.

Sotto le erbacce si trova un tesoro nascosto: alcune targhe con iscrizioni e versi poetici. Purtroppo, però, queste targhe sono state collocate in un punto pericoloso. Se qualcuno volesse fermarsi a leggerle o a immortalarle con il cellulare o la macchina fotografica, non ne avrebbe la possibilità, poiché ostacolerebbe il transito delle auto. Inoltre, bisognerebbe prima provvedere a ripulire la zona dalle erbacce.

Si dice che questi versi siano stati scritti dal maestro Salvatore Minardo, mio ex insegnante ed amatissimo da tutti i suoi alunni. Io ho frequentato con lui la quinta elementare nel biennio 1949-1950, e sono uno delle migliaia di ex alunni che egli ha avuto nelle scuole di Sant’Anna (oggi sede dell’Ente Liceo Convitto e dell’Archivio di Stato).

Il sottoscritto proporrebbe di spostare queste targhe di una decina di metri più in basso lungo la stessa strada, dove la carreggiata è più larga, oppure nelle vicinanze della bacheca dove vengono affissi i manifesti funebri. Si spera che in futuro non si arrivi nuovamente a coprirle con le erbacce, poiché dovrebbero essere sempre ben visibili all’occhio umano.

Con osservanza,

Giovanni Amore

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