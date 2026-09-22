Anche MpA propone intitolazione l’intitolazione di uno spazio pubblico a Modica per Peppe Drago

MODICA, 22 Settembre 2026 – Nino Gerratana di MPA Modica, ha indirizzato una formale richiesta alla Sindaca, Maria Monisteri, per l’intitolazione di uno spazio pubblico all’on. Peppe Drago.

“Drago ha segnato profondamente la storia politica del territorio ibleo e dell’intera Regione – spiega Gerratana – . Nel corso della sua intensa carriera istituzionale ha ricoperto ruoli di primissimo piano, essendo stato Sindaco di Modica, deputato e assessore regionale, Presidente della Regione Siciliana, parlamentare nazionale e Sottosegretario di Stato, portando così il nome di Modica e della provincia di Ragusa ai vertici delle istituzioni”. Secondo Gerratana, al di là delle diverse appartenenze politiche, una comunità matura ha il dovere civico di riconoscere e tramandare la memoria di chi ne ha segnato la storia pubblica, affinché non appartenga a una singola parte ma all’intera storia della città.

Tra le opzioni discusse in queste ore e accolte con favore vi è quella di intitolare a Peppe Drago il Belvedere di Via San Benedetto da Norcia o altri siti. L’auspicio è che l’Amministrazione valuti questa e altre possibili soluzioni insieme agli uffici comunali e alle istituzioni, puntando a una scelta ampiamente condivisa. Per suggellare l’iniziativa nel decennale della scomparsa, viene proposta anche l’installazione di una targa commemorativa che ricordi sinteticamente il suo percorso istituzionale, così da lasciare alle generazioni future un segno permanente della sua presenza nella vita pubblica modicana.

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