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Faccia a faccia con il rapinatore in camera da letto: la proprietaria lo mette in fuga. 26enne arrestato a Modica

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MODICA, 19 Settembre 2026 – Arrampicatosi lungo la conduttura di scarico delle acque reflue, è riuscito ad introdursi all’interno di un’abitazione privata di Modica. Una volta dentro, si è diretto direttamente nella camera da letto, trovandosi faccia a faccia con la proprietaria di casa. Senza esitare, l’ha minacciata intimandole di consegnargli immediatamente tutto il denaro contante custodito in casa.
A sventare il colpo è stata la reazione pronta e inaspettata della donna. Con un comportamento risoluto, la proprietaria è riuscita a cogliere di sorpresa il rapinatore e a disorientarlo per qualche istante. Un margine di tempo fondamentale che le ha permesso di fuggire in strada e lanciare l’allarme alla Polizia.
La risposta degli agenti del Commissariato di P.S. è stata tempestiva: giunti subito sul posto, i poliziotti hanno avviato le ricerche e rintracciato il 26enne nelle immediate vicinanze mentre tentava di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.
Considerata la gravità dei fatti e i precedenti specifici a suo carico, il giovane è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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