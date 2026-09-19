Faccia a faccia con il rapinatore in camera da letto: la proprietaria lo mette in fuga. 26enne arrestato a Modica

MODICA, 19 Settembre 2026 – Arrampicatosi lungo la conduttura di scarico delle acque reflue, è riuscito ad introdursi all’interno di un’abitazione privata di Modica. Una volta dentro, si è diretto direttamente nella camera da letto, trovandosi faccia a faccia con la proprietaria di casa. Senza esitare, l’ha minacciata intimandole di consegnargli immediatamente tutto il denaro contante custodito in casa.

A sventare il colpo è stata la reazione pronta e inaspettata della donna. Con un comportamento risoluto, la proprietaria è riuscita a cogliere di sorpresa il rapinatore e a disorientarlo per qualche istante. Un margine di tempo fondamentale che le ha permesso di fuggire in strada e lanciare l’allarme alla Polizia.

La risposta degli agenti del Commissariato di P.S. è stata tempestiva: giunti subito sul posto, i poliziotti hanno avviato le ricerche e rintracciato il 26enne nelle immediate vicinanze mentre tentava di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

Considerata la gravità dei fatti e i precedenti specifici a suo carico, il giovane è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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