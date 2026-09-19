Guide turistiche contro la Prefettura: “Usate come capro espiatorio per il business del Cioccolato di Modica IGP”

MODICA, 19 Settembre 2026 – Nel cuore del dibattito turistico e culturale siciliano si è aperta una forte polemica che vede protagoniste le guide turistiche, fortemente amareggiate da un intervento della Prefettura di Ragusa. La richiesta avanzata alle guide è quella di veicolare esclusivamente il Cioccolato di Modica IGP, escludendo, quindi, altre produzioni artigianali del territorio.
La categoria contesta il metodo e la disparità di trattamento: “Molte agenzie di viaggio inviano, infatti, i turisti al “Fattoio” (struttura convenzionata), dove si pagano cifre importanti per assistere a dimostrazioni sul cioccolato”. Le guide sottolineano di non essere minimamente coinvolte in questi accordi commerciali, pur subendo pressioni e direttive su cosa sponsorizzare. Vengono, inoltre, evidenziate forti contraddizioni, come nel caso di laboratori artigianali che utilizzano semilavorati industriali o stranieri ma continuano a fregiarsi del marchio, rispetto alla tradizione autentica.
Le tensioni si estendono anche alle visite didattiche scolastiche. Secondo le testimonianze, gite organizzate presso strutture specifiche hanno proposto degustazioni a pagamento per i bambini (circa 3,50 euro a studente), sollevando perplessità tra docenti e famiglie di fronte a costi e modalità di promozione.
Le guide turistiche si sentono il capro espiatorio di dinamiche economiche in cui non hanno voce in capitolo: «Ci dà fastidio che si dica che siamo noi a veicolare ai turisti il cioccolato di Modica, fornendo false indicazioni o portandoli ad acquistare da chi non ha il marchio, come se fossimo l’ultimo anello della catena».
La richiesta della categoria è chiara: si chiede rispetto per la professione, il riconoscimento del lavoro svolto sul campo e un’intercessione istituzionale per fare luce su dinamiche commerciali che rischiano di penalizzare gli operatori turistici locali.
2 commenti su “Guide turistiche contro la Prefettura: “Usate come capro espiatorio per il business del Cioccolato di Modica IGP””
Le guide turistiche, (ripeto non tutte) hanno poco da fare le vittime perchè indirizzano i turisti a comprare in certi posti. Se ci sono dei ritorni economici, o dei compromessi questo non posso dimostrarlo. Posso solo intuirlo!
Questo fenomeno è doveroso dirlo non succede solo a Modica, ma in ogni parte del mondo ove in quelle che chiamano escursioni sono compresi il pagamento di tutto quanto rientra nel pacchetto.
Poi se le dimostrazioni sono professionali o meno, poco importa. L’importante è raccontargli la storia di Carlo Magno che parte dagli Aztechi e finisce a Modica ove magicamente e improvvisamente sono diventati tutti “Maestri Cioccolatieri” e storici navigati.
Non dimentichiamo che molti di questi maestri prima facevano tutt’altro lavoro ed oggi si sentono i titolari della storia e della tradizione con particolare attenzione al business che poi è la causa fondante di tutte le diatribe.
Poi il marchio IGP per come è stato redatto, presentato e poi approvato, ne era prevedibile il facile attacco dei franco tiratori e la fragilità nel difenderlo. Così come il Consorzio non ha istituito un corso di formazione per tutti gli associati e dopo tanti anni non è riuscito nemmeno a processare le fave di cacao a Modica per come si discuteva tanti anni prima di diventare IGP. Ma c’è ancora tempo per rimediare invece di mettere Qr code e stronzate varie.
Nel frattempo ognuno cerca di prendersi la propria leadership e appropriarsi la paternità di un prodotto che appartiene alla città di Modica.
E finalmente facciamo chiarezza su queste dinamiche commerciali!!!Lo chiedono le guide!! A sto punto … fiato alle trombe…!vogliamo proprio vedere quest intercessione istituzionale!!Sindaco e assessori siete chiamati anche voi in causa .