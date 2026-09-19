Guide turistiche contro la Prefettura: “Usate come capro espiatorio per il business del Cioccolato di Modica IGP”

MODICA, 19 Settembre 2026 – Nel cuore del dibattito turistico e culturale siciliano si è aperta una forte polemica che vede protagoniste le guide turistiche, fortemente amareggiate da un intervento della Prefettura di Ragusa. La richiesta avanzata alle guide è quella di veicolare esclusivamente il Cioccolato di Modica IGP, escludendo, quindi, altre produzioni artigianali del territorio.

La categoria contesta il metodo e la disparità di trattamento: “Molte agenzie di viaggio inviano, infatti, i turisti al “Fattoio” (struttura convenzionata), dove si pagano cifre importanti per assistere a dimostrazioni sul cioccolato”. Le guide sottolineano di non essere minimamente coinvolte in questi accordi commerciali, pur subendo pressioni e direttive su cosa sponsorizzare. Vengono, inoltre, evidenziate forti contraddizioni, come nel caso di laboratori artigianali che utilizzano semilavorati industriali o stranieri ma continuano a fregiarsi del marchio, rispetto alla tradizione autentica.

Le tensioni si estendono anche alle visite didattiche scolastiche. Secondo le testimonianze, gite organizzate presso strutture specifiche hanno proposto degustazioni a pagamento per i bambini (circa 3,50 euro a studente), sollevando perplessità tra docenti e famiglie di fronte a costi e modalità di promozione.

Le guide turistiche si sentono il capro espiatorio di dinamiche economiche in cui non hanno voce in capitolo: «Ci dà fastidio che si dica che siamo noi a veicolare ai turisti il cioccolato di Modica, fornendo false indicazioni o portandoli ad acquistare da chi non ha il marchio, come se fossimo l’ultimo anello della catena».

La richiesta della categoria è chiara: si chiede rispetto per la professione, il riconoscimento del lavoro svolto sul campo e un’intercessione istituzionale per fare luce su dinamiche commerciali che rischiano di penalizzare gli operatori turistici locali.

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