  • 19 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Settembre 2026 -
Modica

Piazzetta Grimaldi, «Prendersi cura di Modica è un gesto d’amore»

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 settembre 2026 – Un gesto concreto per il centro storico di Modica e, soprattutto, un messaggio rivolto alle nuove generazioni. È quello lanciato dagli studenti e dai docenti della scuola E. Ciaceri – Santa Marta, protagonisti di un’attività di pulizia e bonifica delle pareti della piazzetta Grimaldi, promossa dal Comitato Centro Storico e dall’Associazione Modicaltra. Un’iniziativa che ha raccolto anche l’apprezzamento della Sindaca e della presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, che ha voluto sottolineare il valore non soltanto pratico, ma soprattutto educativo e civico dell’intervento. «È un gesto di amore e di attenzione nei confronti della nostra città e, in particolare, del suo prezioso centro storico – afferma Minardo – ma è anche un alto esempio di senso civico e un importante momento educativo per i nostri ragazzi». Parole che riportano al centro un tema particolarmente importante per una città come Modica: la cura degli spazi comuni come forma concreta di partecipazione alla vita della comunità. E proprio il coinvolgimento degli studenti rende l’iniziativa ancora più significativa, perché trasforma un intervento di pulizia in un’esperienza di cittadinanza attiva. «Prendersi cura degli spazi comuni significa contribuire concretamente a rendere più bella, decorosa e vivibile Modica», aggiunge la presidente del Consiglio comunale, che ha rivolto un ringraziamento al Comitato Centro Storico e all’Associazione Modicaltra, alla dirigente Basile, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie. Un ringraziamento che evidenzia anche il valore della collaborazione tra scuola, associazioni e comunità, nella convinzione che la tutela del patrimonio cittadino non possa essere affidata soltanto alle istituzioni, ma debba diventare patrimonio culturale e civile di tutti. Sulla stessa linea anche la sindaca, Maria Monisteri Caschetto, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dimostrato dagli studenti. La piazzetta Grimaldi diventa così il simbolo di un’idea semplice ma importante: il decoro e la bellezza di una città partono anche dai piccoli gesti e dalla consapevolezza di chi quegli spazi li vive ogni giorno.  L’auspicio è che l’esperienza possa rappresentare un esempio, stimolando altri giovani, cittadini e associazioni a sentirsi protagonisti della cura e della valorizzazione del centro storico di Modica.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube