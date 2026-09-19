Piazzetta Grimaldi, «Prendersi cura di Modica è un gesto d’amore»

Modica, 19 settembre 2026 – Un gesto concreto per il centro storico di Modica e, soprattutto, un messaggio rivolto alle nuove generazioni. È quello lanciato dagli studenti e dai docenti della scuola E. Ciaceri – Santa Marta, protagonisti di un’attività di pulizia e bonifica delle pareti della piazzetta Grimaldi, promossa dal Comitato Centro Storico e dall’Associazione Modicaltra. Un’iniziativa che ha raccolto anche l’apprezzamento della Sindaca e della presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, che ha voluto sottolineare il valore non soltanto pratico, ma soprattutto educativo e civico dell’intervento. «È un gesto di amore e di attenzione nei confronti della nostra città e, in particolare, del suo prezioso centro storico – afferma Minardo – ma è anche un alto esempio di senso civico e un importante momento educativo per i nostri ragazzi». Parole che riportano al centro un tema particolarmente importante per una città come Modica: la cura degli spazi comuni come forma concreta di partecipazione alla vita della comunità. E proprio il coinvolgimento degli studenti rende l’iniziativa ancora più significativa, perché trasforma un intervento di pulizia in un’esperienza di cittadinanza attiva. «Prendersi cura degli spazi comuni significa contribuire concretamente a rendere più bella, decorosa e vivibile Modica», aggiunge la presidente del Consiglio comunale, che ha rivolto un ringraziamento al Comitato Centro Storico e all’Associazione Modicaltra, alla dirigente Basile, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie. Un ringraziamento che evidenzia anche il valore della collaborazione tra scuola, associazioni e comunità, nella convinzione che la tutela del patrimonio cittadino non possa essere affidata soltanto alle istituzioni, ma debba diventare patrimonio culturale e civile di tutti. Sulla stessa linea anche la sindaca, Maria Monisteri Caschetto, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dimostrato dagli studenti. La piazzetta Grimaldi diventa così il simbolo di un’idea semplice ma importante: il decoro e la bellezza di una città partono anche dai piccoli gesti e dalla consapevolezza di chi quegli spazi li vive ogni giorno. L’auspicio è che l’esperienza possa rappresentare un esempio, stimolando altri giovani, cittadini e associazioni a sentirsi protagonisti della cura e della valorizzazione del centro storico di Modica.

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