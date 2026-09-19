Modica Calcio, mister Raciti carica la squadra in vista del Castrumfavara: «Il gruppo sta bene, giocheremo per la vittoria»

MODICA, 19 Settembre 2026 – Si è tenuta questa mattina, nella pancia dello stadio P. Scollo di Modica, la consueta conferenza stampa pre-partita in vista della quarta giornata di andata del campionato di Serie D, girone I, alla presenza di mister F. Raciti.

Il trainer modicano ha colto l’occasione per analizzare l’ultimo match in trasferta che i rossoblù hanno giocato a Lamezia contro il Sambiase: «La squadra ha sviluppato un gran volume di gioco, mancando solo in fase realizzativa, seppure abbiamo potuto contare almeno quattro nitide palle gol a nostro favore». Raciti si è detto fiducioso in virtù delle prestazioni della squadra, che sono state di buon livello al netto di una difficoltà realizzativa ascrivibile al percorso di crescita al cospetto di una nuova categoria; una crescita che sta coinvolgendo l’intero sistema Modica Calcio: città, società e team.

«La squadra è in crescita sia come piano di gioco che dal punto di vista fisico-atletico – ha continuato l’allenatore –. Domenica incontreremo una compagine chiusa e pronta a colpire in ripartenza, che verrà a Modica per fare punti; noi saremo pronti a giocarci le nostre carte al netto delle assenze. Il gruppo si sta allenando bene e giocherà per la vittoria».

Il Modica sarà privo dell’infortunato Maiorana, che da martedì tornerà in gruppo, e del lungo degente Uros Arsenijevic, mentre Tymofii Ulidov sconterà l’ultimo turno di squalifica; per il resto, tutti a disposizione.

I rossoblù soffrono la momentanea “anemia” dei propri attaccanti ma, confortati dalle buone prestazioni rese in questi primi tre turni (oltre ai due di Coppa Italia), attendono fiduciosi che il reparto offensivo si sblocchi. Reinero (già a quota tre gol) e le buone prestazioni di Nacho Pearce, coadiuvati dall’ultimo arrivato Ferchichi, lasciano ben sperare i tifosi, in attesa di brindare alla prima vittoria in campionato.

Il Castrumfavara si presenterà con 4 punti in classifica e con gli ex Schembari, Tripoli e Ballatore.

Marco Baglieri

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