Zona artigianale di Vittoria, consegnati i lavori: al via l’intervento di riqualificazione

Vittoria, 19 settembre 2026 – Un altro passo concreto verso la riqualificazione della zona artigianale di Vittoria. Nella mattinata di oggi è stata formalmente effettuata la consegna dei lavori relativi al progetto di ammodernamento dell’area, passaggio che segna l’avvio effettivo dell’intervento annunciato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale.

Alla consegna erano presenti il sindaco Francesco Aiello, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro, i tecnici comunali e i responsabili della Centrale unica di committenza coinvolti nell’iter che ha consentito di arrivare all’apertura del cantiere.

L’opera rappresenta uno degli interventi più attesi dagli operatori economici che insistono nella zona artigianale, un’area che per anni ha sofferto una condizione di progressivo degrado e che oggi viene posta al centro di un progetto di rigenerazione urbana e funzionale.

«Con la consegna dei lavori – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro – si concretizza un obiettivo che questa amministrazione si era prefissata. Parliamo di un intervento importante per una parte della città che per troppo tempo è rimasta ai margini della programmazione amministrativa. Oggi avviamo un percorso di riqualificazione che punta a restituire decoro, sicurezza e funzionalità a una zona strategica per l’economia vittoriese».

Nicastro ha quindi rivolto un ringraziamento all’onorevole Nello Dipasquale per il contributo determinante nel recupero delle risorse economiche necessarie all’intervento.

«Desidero ringraziare l’onorevole Dipasquale perché il suo impegno istituzionale ha consentito di recuperare un finanziamento che rischiava di andare perduto. Grazie al suo lavoro e alla sua vicinanza alla nostra amministrazione, la città di Vittoria non ha perso circa un milione di euro destinato a quest’opera. È la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra enti e rappresentanti istituzionali possa produrre risultati importanti per il territorio. In questi anni il suo supporto si è tradotto nell’acquisizione di finanziamenti e opportunità che sono oggi sotto gli occhi di tutti».

L’assessore ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dagli uffici comunali e dalla Centrale unica di committenza per arrivare all’affidamento e alla consegna dell’opera.

«Ringrazio i tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici, la Centrale unica di committenza, tutti coloro che hanno seguito l’iter amministrativo e naturalmente il sindaco Francesco Aiello per la guida e il sostegno costante all’azione amministrativa. Governare una città complessa come Vittoria significa affrontare quotidianamente criticità e problemi, ma i risultati che stiamo ottenendo dimostrano che, con impegno e programmazione, gli obiettivi possono essere raggiunti».

Particolarmente significativo, secondo Nicastro, è il valore simbolico dell’intervento per un comparto che rappresenta una delle principali realtà produttive del territorio.

«La zona artigianale meritava finalmente attenzione. Nessuna amministrazione aveva affrontato in maniera organica le problematiche di quest’area. Noi abbiamo deciso di investire su questo comparto perché qui operano decine di imprese, qui transitano quotidianamente mezzi pesanti e qui lavorano imprenditori e maestranze che contribuiscono alla crescita economica della città. Vittoria non può permettersi una zona artigianale non all’altezza delle proprie potenzialità. Dobbiamo garantire infrastrutture adeguate e servizi efficienti a chi rappresenta il vero motore dell’economia locale».

Con la consegna ufficiale avvenuta oggi, l’avvio delle opere è ormai imminente. L’amministrazione comunale sottolinea così il passaggio dalla fase progettuale a quella esecutiva, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese e di restituire piena funzionalità a un’area produttiva considerata strategica per il futuro sviluppo della città.

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