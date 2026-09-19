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Spettacolo

TV. Salvo La Rosa torna ad Antenna Sicilia con #Cututtuucori. Presentazione ufficiale ieri sera al Fortino di Catania

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CATANIA, 19 Settembre 2026 – La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Salvo La Rosa torna a casa, torna ad Antenna Sicilia. E con lui torna una famiglia intera di artisti, musicisti e volti amatissimi dal pubblico siciliano.

Ieri sera, giovedì 18 settembre, davanti a migliaia di persone al Fortino di Piazza Palestro a Catania, è stata presentata ufficialmente la nuova grande avventura televisiva di Salvo La Rosa: #Cututtuucori.
Un ritorno che profuma di vera e genuina Sicilia, di risate, musica, spettacolo e di quel calore inconfondibile che da sempre unisce Salvo al suo pubblico. Un ritorno a casa a tutti gli effetti: questa squadra torna ad Antenna Sicilia dopo 15 anni dalla fine dello storico programma “Insieme”, che ha fatto la storia della televisione siciliana.
Sul palco, insieme a Salvo La Rosa, il cast al completo della nuova trasmissione, già amatissimo nelle piazze di tutta l’Isola.  Alessandra D’Antone, Andrea Barone, Loredana Scalia, Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia, Antonello Costa, Massimo Spata e il maestro Alvise Chisari. Una squadra collaudata, complice, pronta a portare nelle case dei siciliani una trasmissione piena di sorprese, divertimento e grandi momenti di spettacolo, presentata ieri sera insieme a Giuseppe Castiglia.
“ Ritrovarci davanti alle telecamere, con l’entusiasmo e la complicità che ci accompagnano anche sui palchi delle piazze siciliane, è un’emozione difficile da raccontare. Stiamo preparando una trasmissione piena di sorprese. Sono felicissimo e orgoglioso di far parte ancora una volta di questa meravigliosa famiglia”, il commento di uno dei protagonisti l’imitatore Andrea Barone.
L’entusiasmo è veramente alle stelle. Migliaia di persone hanno affollato ieri sera il Fortino per riabbracciare Salvo e la sua squadra, a conferma di un affetto mai sopito.

Nella foto i protagonisti di ieri sera al Fortino di Catania.

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