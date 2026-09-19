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C’è cioccolato e cioccolato: polemica rovente a Modica tra tutela IGP, storia e libertà d’espressione

Botta e risposta tra due Proff, Barone e Dormiente
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MODICA, 19 Settembre 2026 – Il mondo del celebre Cioccolato di Modica è prepotentemente tornato al centro di un vivace scontro mediatico e culturale. A gettare benzina sul fuoco  è un intervento al vetriolo di Piergiorgio Barone, ex docente e studioso, a cui ha prontamente replicato la storica e già direttrice del museo e del Consorzio, la Prof.ssa Grazia Dormiente.
Al centro del dibattito c’è la recente nota della Prefettura – sollecitata dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica (CTCM) – relativa all’uso rigoroso della denominazione d’origine protetta (IGP) e ai rischi normativi legati all’utilizzo improprio della dicitura da parte di operatori non aderenti o guide turistiche.
Nel suo intervento, Barone usa toni fortemente ironici e polemici nei confronti dei vertici del Consorzio (citando il presidente Salvatore Peluso, il direttore generale Nino Scivoletto e la vicepresidente Elvira Roccasalva). Barone  mette in discussione la proporzione tra l’impegno profuso per blindare l’uso linguistico del marchio e i dati di produzione dichiarati dalle 15 aziende aderenti all’IGP, definiti “poco verosimili”.
La critica affonda poi le radici nel tessuto storico e culturale della città: Barone difende l’operato e la memoria di Franco Ruta dell’Antica Dolceria Bonajuto – figura chiave nella riscoperta moderna della tradizione cioccolatiera modicana – puntando il dito contro una gestione che, a suo dire, rischierebbe di sacrificare l’etica, la storia e la cittadinanza sull’altare del commercio e del “dio denaro”, arrivando a mettere in discussione la libertà di definire “di Modica” prodotti storici d’eccellenza.
La risposta della Professoressa Grazia Dormiente non si è fatta attendere, ribaltando i termini della questione con un rigoroso richiamo alle fonti documentali e al quadro normativo.
Dormiente esprime prima di tutto il proprio stupore nel constatare come un insegnante possa ignorare la verità storica e archivistica che ha reso possibile il prestigioso riconoscimento dell’IGP europeo. La storica chiarisce un punto fondamentale: “il cioccolato modicano non appartiene a un solo “padre” o a una singola insegna, bensì a una collettività”. A supporto di ciò, cita i documenti storici custoditi negli archivi – come il registro dei cioccolatieri del 1746 e le carte della maestranza palermitana del 1723 – che testimoniano una radicata e corale comunità di artigiani operativi nei secoli scorsi.
Nel merito della nota prefettizia, Dormiente sgombra il campo da equivoci e sensazionalismi: “la comunicazione della Prefettura non introduce reati né configura alcuna “aberrazione linguistica”, ma si limita a richiedere il rispetto delle regole vigenti, vietando l’uso della dicitura protetta «di Modica» per quei prodotti che non possiedono la certificazione IGP”. Si tratta, dunque, di una rigorosa distinzione normativa a tutela dei consumatori e dei produttori che rispettano il disciplinare, e non di un bavaglio alla libertà di parola.
Lo scontro riflette una tensione profonda che attraversa da anni la città della contea: da un lato l’esigenza istituzionale e commerciale di proteggere un marchio collettivo di qualità riconosciuto a livello europeo; dall’altro “la gelosia per un’identità culturale e popolare complessa, fatta di tradizioni familiari, pionieri storici e narrazioni che sfuggono alle maglie rigide dei disciplinari moderni – aggiunge Grazia Dormiente -. La discussione, tra tutele di legge e radici d’archivio, rimane aperta.

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