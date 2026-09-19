  • 19 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Settembre 2026 -
Modica | Politica

Guardia Medica a Modica: FdI sulla sanità sceglie il confronto serio, no alla propaganda populista

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 19 settembre 2026 – A seguito del proficuo incontro tra il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Modica e il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, il partito intende fare chiarezza sulla riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, a partire dalla questione della Guardia Medica.

​”Comprendiamo pienamente la sensibilità dei cittadini di Modica Alta, che hanno vissuto il trasferimento della Guardia Medica nei nuovi locali della Sorda come la perdita di un presidio sul territorio, dichiara il coordinatore cittadino Marco Nanì. È naturale che di fronte allo spostamento di un servizio si generi apprensione, e la preoccupazione dei residenti merita massimo rispetto, ascolto e considerazione. Ciò che invece non possiamo accettare è la strumentalizzazione messa in atto da una precisa parte politica che, cavalcando l’onda del populismo, sta prendendo in giro i cittadini approfittando della loro buona fede.”

​Parlano i fatti e parlano i numeri: nei suoi ultimi mesi di attività nella sede di Modica Alta, la Guardia Medica registrava una media di 1,5 accessi al giorno. Pur trattandosi di un presidio assistenziale importante, i dati dimostrano indiscutibilmente che non si trattava di quella struttura strategica che si vuole far credere per puri fini elettorali.

​La nuova sede della Guardia Medica dista pochi minuti da Modica Alta ed è collocata all’interno di una struttura nuova, adeguata e all’avanguardia. Durante l’incontro con il Direttore Generale Drago, abbiamo chiesto un ulteriore potenziamento di questo presidio, affinché possa svolgere un’efficace funzione di filtro sul territorio e decongestionare il Pronto Soccorso dai codici bianchi e verdi.

​È doveroso infine rinfrescare la memoria a chi oggi grida allo “scippo”: i nuovi locali della Guardia Medica sono integrati nella Casa di Comunità, una struttura la cui localizzazione è stata decisa e voluta proprio da quella stessa parte politica che oggi soffia sul fuoco della protesta.

​Ringraziamo il Direttore Generale Pino Drago per la grande disponibilità all’ascolto e per la volontà di individuare le soluzioni più adeguate alle esigenze sanitarie di Modica e del suo bacino d’utenza. Il dialogo con l’ASP di Ragusa proseguirà con determinazione. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per dare risposte concrete ai cittadini, lasciando ad altri le sfilate e la propaganda.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube