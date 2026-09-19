La Rosa (Forza Italia Vittoria): “Difendere il mercato del sabato significa sostenere il cuore economico della città”

Vittoria, 19 settembre 2026 – Il mercato del sabato non rappresenta soltanto un luogo di scambio commerciale, ma costituisce uno dei più importanti presìdi economici, sociali e identitari del territorio vittoriese. È quanto sostiene il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che richiama l’attenzione sulla necessità di sostenere concretamente produttori, commercianti e operatori che ogni settimana contribuiscono a mantenere viva una tradizione fondamentale per l’economia locale.

«Dietro ogni singolo banco non c’è soltanto merce – afferma La Rosa – ma ci sono famiglie, sacrifici, lavoro e sudore. Ci sono uomini e donne che ogni giorno affrontano enormi difficoltà per portare avanti le proprie attività e che rappresentano una componente essenziale del tessuto economico e sociale della nostra comunità. Abbiamo il dovere di difendere e valorizzare questa realtà».

Secondo il segretario cittadino azzurro, la situazione che vivono oggi agricoltori, produttori e commercianti è sempre più complessa. I costi di gestione continuano ad aumentare in maniera significativa mentre, troppo spesso, i prezzi di vendita non riescono neppure a coprire le spese necessarie per la produzione e la commercializzazione dei prodotti.

«Si tratta di una vera e propria ingiustizia quotidiana – prosegue La Rosa – che mette in ginocchio chi produce ricchezza e occupazione. A fronte di questa situazione, l’amministrazione comunale non ha fornito risposte adeguate. Registriamo soltanto silenzio e scarsa attenzione verso chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a sostenere l’economia della nostra città».

Per Forza Italia è necessario cambiare radicalmente approccio attraverso azioni concrete e immediate che consentano di sostenere gli operatori del mercato e rilanciare l’intera area. Tra le priorità indicate dal partito figurano l’introduzione di agevolazioni sui canoni destinati agli operatori, la riqualificazione complessiva dell’area mercatale attraverso interventi che garantiscano maggiore decoro, servizi efficienti e sicurezza, oltre a una forte attività di promozione delle produzioni locali e dei prodotti a chilometro zero.

«Difendere il commercio locale significa tutelare il cuore economico della nostra comunità – sottolinea ancora La Rosa –. Il mercato del sabato è una risorsa strategica per Vittoria e non può essere lasciato solo ad affrontare le difficoltà generate dai rincari e dall’aumento dei costi. Chi lavora ogni giorno con impegno e sacrificio merita rispetto, attenzione e valorizzazione, non l’abbandono».

Da qui l’appello rivolto ai cittadini di Vittoria affinché scelgano e sostengano le produzioni del territorio, contribuendo a rafforzare il circuito economico locale e a garantire prospettive di crescita alle tante famiglie che vivono grazie al lavoro svolto nel comparto agricolo e commerciale. «Dare il giusto valore alla nostra gente significa investire sul futuro di Vittoria. Solo sostenendo chi produce, chi commercia e chi crea sviluppo sarà possibile costruire una città più forte, dinamica e vicina alle esigenze reali della propria comunità», conclude il segretario cittadino di Forza Italia.

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