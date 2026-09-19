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Ragusa | Sport

Serie D, Licata-Ragusa si gioca senza i tifosi ospiti: vietata la trasferta ai sostenitori azzurri

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LICATA, 19 Settembre 2026 – Niente pubblico ragusano al “Dino Liotta”: la sfida tra Licata e Ragusa, in programma domenica e valida per la quarta giornata del girone I di Serie D, si disputerà senza il sostegno dei tifosi ospiti sugli spalti.

Ad ufficializzare la decisione è stata la società gialloblù attraverso una nota ufficiale. Il provvedimento ha disposto il divieto di partecipazione per i sostenitori ospiti, decretando la chiusura del settore tradizionalmente riservato alla tifoseria avversaria e bloccando l’accesso ai supporter azzurri.

La notizia ha immediatamente suscitato grande delusione nell’ambiente sportivo di Ragusa. Sui social network non sono tardati ad arrivare i commenti di disappunto da parte degli appassionati, che speravano di poter seguire da vicino la squadra nella delicata trasferta agrigentina. Resta l’amarezza per un appuntamento molto atteso che, a pochi giorni dal fischio d’inizio, si è trasformato in una gara a porte chiuse per la tifoseria al seguito.

In campo, le due formazioni scenderanno per dare continuità al proprio percorso in campionato. Lo faranno però in un clima insolito e depotenziato dal fascino del pubblico sugli spalti, con i sostenitori azzurri costretti a sostenere la squadra da lontano.

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