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Modica, la “concorrenza amicale” a Piazzale Bruno: i commercianti cenano insieme davanti ai negozi

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MODICA, 19 Settembre 2026 – Un esempio virtuoso di comunità e vicinato: a Piazzale Bruno, a Modica, i commercianti della zona hanno scelto di mettere da parte la normale competizione commerciale per dare spazio alla condivisione, organizzando una cena all’aperto direttamente davanti alle loro attività.

Tavoli allestiti tra le saracinesche abbassate, risate e convivialità: è stata una serata semplice ma dal profondo valore simbolico. L’iniziativa ha unito i negozianti in un clima di vera amicizia e sostegno reciproco, dimostrando come il tessuto commerciale locale sappia trasformarsi in una grande famiglia.

«Dobbiamo nutrirci di cose che ci fanno sentire bene», è il commento entusiasta che riassume lo spirito dell’evento. Un messaggio forte e positivo che valorizza il commercio di vicinato, ricordando che dietro a ogni bottega ci sono prima di tutto persone, relazioni umane e legami autentici capaci di dare vita a tutto il quartiere.

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