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Cronaca | Scoglitti

Scoglitti (Vittoria): evade dai domiciliari e fuga a tutta velocità sulla SP 13, arrestato dai Carabinieri

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SCOGLITTI, 19 Settembre 2026 – Fuga rocambolesca lungo la Riviera Kamarina e la SP 13: un 27enne di origini tunisine, residente a Priolo Gargallo (SR) e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa per contrastare la criminalità predatoria e tutelare la sicurezza stradale.

Durante un posto di controllo lungo la Riviera Kamarina, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura. Ancor prima di fermarsi, il conducente ha deciso di accelerare bruscamente, dandosi alla fuga.

Ne è nato un pericoloso inseguimento protrattosi lungo la Strada Provinciale 13 fino a Contrada Piombo, nel territorio comunale di Ragusa. Grazie alla prontezza della pattuglia, l’auto in fuga è stata raggiunta e bloccata in sicurezza.

Dai successivi accertamenti è emerso il motivo della folle corsa: il giovane si trovava totalmente fuori dalla propria abitazione, violando apertamente il regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per reati legati agli stupefacenti.

Condotto in caserma per le formalità di rito, il 27enne è stato dichiarato in arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua residenza a Priolo Gargallo.

 

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