Avis. PigiamaRun, Modica dice “ci siamo” ai bambini malati di tumore

Modica, 19 settembre 2026 – Un lungo abbraccio corale per le famiglie dei bambini malati di tumore. È questo il volto della “Pigiama Run 2026”, la camminata benefica organizzata da LILT Ragusa e patrocinata da AVIS Modica, che ha richiamato a Modica famiglie, ragazzi e bambini, riuniti nell’atrio di Palazzo San Domenico per l’ottava edizione nazionale della manifestazione, promossa dal 2019 dalla LILT di Milano e svoltasi in contemporanea in oltre 40 città italiane. All’iniziativa ha preso parte anche una nutrita rappresentanza dei volontari LILT, guidata dalla presidente Maria Teresa Fattori, insieme al direttivo di AVIS Modica, con il presidente Luca Hanna. Presenti anche la sindaca di Modica Maria Monisteri e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni cittadine all’iniziativa. Già dalle 18.00 il piazzale antistante il Comune si è riempito di partecipanti in pigiama, per poi proseguire lungo Corso Umberto. Un piccolo corteo colorato e sorridente ha attraversato il cuore della città, trasformando una serata di fine estate in un momento di festa e vicinanza.

“Siamo davvero emozionati e soddisfatti di aver sostenuto un’iniziativa come questa – ha dichiarato il direttivo AVIS Modica – Vedere famiglie, ragazzi e bambini scendere in strada, con leggerezza ma con un pensiero serio nel cuore, è la dimostrazione più bella di cosa significhi davvero fare comunità. Ringraziamo LILT Ragusa per averci coinvolto e tutti coloro che hanno scelto di esserci: ogni passo di questa camminata è stato un gesto di vicinanza alle famiglie dei bambini malati di tumore”. Con la Pigiama Run 2026, AVIS Modica conferma ancora una volta la propria vocazione di presenza attiva sul territorio, accanto alle realtà che, come LILT Ragusa, si spendono ogni giorno per la salute e la solidarietà, nella convinzione che il gesto del dono, in tutte le sue forme, resti la strada più semplice e più incisiva per costruire comunità.

Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori di LILT Ragusa, che hanno sottolineato come la partecipazione di ieri sera confermi la crescita costante della manifestazione in provincia, edizione dopo edizione. Le quote di iscrizione raccolte, insieme al contributo degli sponsor, sosterranno le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti oncologici pediatrici, secondo lo spirito che anima la Pigiama Run fin dalla sua nascit

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