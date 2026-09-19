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Attualità | Monterosso Almo

Il Cammino del Verismo cresce ancora. Anche Monterosso Almo entra nel percorso eco-culturale del Parco Letterario Verga e Capuana

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Monterosso Almo, 19 settembre 2026 – Il Cammino del Verismo si allarga e mette radici sempre più profonde nella Sicilia interna. Dopo Militello in Val di Catania, anche il Comune di Monterosso Almo aderisce ufficialmente al percorso eco-culturale promosso nell’ambito del Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana – I luoghi del Verismo.
Con i due nuovi ingressi, il tracciato arriva a sfiorare i 70 chilometri, diventando un itinerario sempre più strutturato che punta a valorizzare cultura, paesaggio, memoria e sviluppo sostenibile.
Il progetto, promosso e gestito dal Centro Studi C.E.S.T.A., nasce per costruire un cammino lento, identitario e partecipato, capace di collegare i luoghi legati alla cultura verista e alla grande tradizione letteraria siciliana. Un percorso che attraversa borghi, centri storici, paesaggi rurali, patrimoni materiali e immateriali, mettendo al centro non solo lo scenario, ma il territorio come protagonista di un racconto collettivo.
L’adesione di Monterosso Almo, uno dei Borghi più belli d’Italia, rappresenta un tassello strategico in questa rete. “Siamo particolarmente soddisfatti dell’adesione del Comune di Monterosso Almo al Cammino del Verismo”, dichiara il Sindaco Salvatore Pagano, “ Si tratta di un’opportunità importante per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio territoriale, culturale e paesaggistico, inserendolo all’interno di un percorso di qualità che unisce borghi, comunità e identità. Questa adesione conferma anche il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale per promuovere Monterosso Almo in una prospettiva di sviluppo sostenibile, turismo lento e valorizzazione delle risorse locali”.

Sulla stessa linea l’Assessore Paolo Amato: “Entrare a far parte del Cammino del Verismo significa rafforzare la presenza di Monterosso Almo in una rete culturale e turistica di grande interesse, capace di mettere in relazione territori diversi ma accomunati da una forte identità. È un passo che contribuisce a dare maggiore visibilità al nostro paese e al lavoro che l’Amministrazione sta conducendo per promuovere il patrimonio storico, ambientale e umano della comunità”.
Soddisfazione anche dal Comune capofila. Il Sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro, sottolinea: “ L’adesione di Monterosso Almo rappresenta un nuovo tassello nella crescita del Cammino del Verismo. Questo progetto dimostra come la cooperazione tra territori possa generare percorsi culturali e turistici capaci di valorizzare le identità locali e costruire nuove opportunità per le comunità”.
Una rete stabile tra istituzioni, scuole, associazioni e operatori che fa dei luoghi del Verismo una risorsa viva per lo sviluppo culturale, turistico e sociale delle comunità coinvolte.

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