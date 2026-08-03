Modica Calcio, la conferenza ufficiale: “Progetto triennale e ambizione Serie D, i giovani al centro del futuro”

MODICA, 03 Agosto 2026 — Entra ufficialmente nel vivo la nuova stagione del Modica Calcio. Nella cornice della conferenza stampa ospitata dall’Agenzia Generali, la dirigenza rossoblù ha alzato il sipario sul nuovo anno sportivo, delineando strategie, obiettivi e la filosofia che accompagnerà il club nel prossimo campionato di Serie D.

A fare gli onori di casa sono stati i patron Mattia Pitino e Luca Gugliotta, il direttore generale Peppe Rizza e l’allenatore/manager Filippo Raciti.

Mattia Pitino: “Un triennio per programmare e fare bene”. Il patron ha tracciato la rotta a medio-lungo termine, mantenendo i piedi ben saldi per terra ma con lo sguardo rivolto in alto: “Abbiamo un progetto triennale, poi valuteremo se si può aspirare al professionismo, come avevamo fatto in Eccellenza. Una cosa è certa: in Serie D non vogliamo fare brutte figure.”

Il direttore generale ha ripercorso la crescita esponenziale della società, partita da una base quasi inesistente: “Abbiamo ristrutturato una società che all’inizio non aveva nulla. Non dimentichiamo gli sforzi immani fatti, con la proprietà che continua a investire sulle persone. Stiamo investendo molto sul settore giovanile, il che ci consentirà di rendere il progetto economicamente e sportivamente compatibile.”

Il co-patron Gugliotta ha lanciato un messaggio chiaro alla piazza e all’imprenditoria locale, sottolineando la ricerca della massima efficienza gestionale: “Vogliamo essere l’arma in più di questa società e non l’unica arma. Per questo motivo stiamo lavorando duramente per renderci quanto più professionali possibile sotto ogni punto di vista.”

Mister e manager dei rossoblù, Filippo Raciti, ha fatto il punto sull’organico e sulla campagna di rafforzamento, evidenziando il notevole ringiovanimento della rosa: “Il mercato è sempre aperto. Nel corso delle amichevoli valuteremo attentamente se ci sarà da inserire ancora qualche tassello. Abbiamo investito molto sui giovani e, grazie al mio duplice ruolo, ho potuto interfacciarmi direttamente con i calciatori e gli agenti per costruire questo gruppo.”

Con un’età media scesa a quota 22 anni, un settore giovanile in forte espansione e una società sempre più strutturata e professionale, il Modica Calcio si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un mix ideale di freschezza, programmazione e ambizione, pronto a recitare un ruolo da protagonista.

Salva