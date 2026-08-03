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Una donna scolpita in spiaggia a Micenci

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Tempo di lettura: 2 minuti

Donnalucata,3 Agosto 2026

Ieri sulla spiaggia di Micenci, a Donnalucata , tra ombrelloni e bagnanti è apparsa una splendida donna scolpita nella sabbia, capace di catturare lo sguardo di tutti.

Non una semplice scultura per gioco, ma una vera opera d’arte estemporanea. Adagiata sulla battigia con una postura morbida e naturale, la figura femminile sembrava scaturire direttamente dal mare: i dettagli anatomici e il gioco di ombre e volumi, modellati con maestria nella sabbia bagnata, le regalavano un realismo sorprendente.

Bambini, turisti e residenti si sono fermati incantati a fotografarla, affascinati da un’oasi di grazia destinata a vivere lo spazio di un pomeriggio. In una Scicli famosa per la pietra eterna del suo barocco, la donna di sabbia di Micenci ha ricordato a tutti la meraviglia della bellezza effimera, creata per un solo istante prima di essere restituita alle onde.

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1 commento su “Una donna scolpita in spiaggia a Micenci”

  1. Tonino Spinello

    Bella veramente. Complimenti all’artista altruista. O forse artista di strada che a volte sono i migliori.

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    1

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