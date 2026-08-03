Modica, 03 agosto 2026 – Potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro della piscina comunale. Giovedì 6 agosto, alle 11, negli uffici del dirigente del Settore tecnico del Comune, l’architetto Fabio Bellaera, a Palazzo Azasi, è in programma un incontro con l’ex gestore dell’impianto per affrontare il contenzioso ancora aperto. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Mommo Carpentieri, che definisce la riunione un passaggio fondamentale per consentire all’amministrazione comunale di avviare il percorso verso la riapertura della struttura. «Si tratta di una riunione fondamentale per dirimere il contenzioso in atto – afferma Carpentieri –. L’incontro è propedeutico all’indizione di un nuovo bando per la gestione della struttura sportiva e, dunque, per la riapertura della piscina comunale». Concluso il confronto con l’ex gestore, l’amministrazione incontrerà anche i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. L’obiettivo sarà verificare lo stato di avanzamento degli interventi e ottenere indicazioni precise sui tempi di ultimazione e consegna della struttura. Dalla definizione della vertenza e dal completamento dei lavori dipenderanno i prossimi passaggi amministrativi, con il nuovo bando per la gestione e il ritorno in funzione della piscina comunale, un servizio atteso da tempo dagli sportivi e dai cittadini modicani.
Piscina comunale, giovedì il vertice decisivo: obiettivo nuovo bando e riapertura
Ad annunciarlo è il neo assessore ai Lavori pubblici, Mommo Carpentieri,
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3 commenti su “Piscina comunale, giovedì il vertice decisivo: obiettivo nuovo bando e riapertura”
Vai Mommo, dai una spinta, stiamo aspettando i risultati.
Pubblica comunque le motivazioni che hanno bloccato tutto fino ad oggi e naturalmente fai chiarezza sui canoni che il Comune non ha riscosso e come intende riscuotere, è un problema di credibilità.
E cosa molto importante dobbiamo sapere i tempi certi per l’apertura, sappiamo benissimo i tempi della burocrazia, ma una data dobbiamo saperla.
solo con l’amico Mommo lo sport a Modica può avere un sussulto di orgoglio.Vai avanti e ad Majora
@Saru, nessuno farà chiarezza, sono tutti amici e amici degli amici.
Come tutto il resto, pagheremo solo i cittadini.