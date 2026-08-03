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Santa Croce Soccer, lunedì 17 agosto al via la preparazione pre-campionato

Biancazzurri pronti a ripartire: agli ordini di mister Fabio Campanaro il primo raduno della nuova stagione
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Santa Croce Camerina, 03 agosto 2026 -Scatterà lunedì 17 agosto la nuova stagione del Santa Croce Soccer con l’avvio della preparazione pre-campionato. La squadra biancazzurra si ritroverà in sede per iniziare il lavoro atletico e tecnico in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Agli ordini di mister Fabio Campanaro, la rosa inizierà un percorso di crescita e di consolidamento, con l’obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica e preparare al meglio il debutto stagionale.

La preparazione si svolgerà interamente in sede e sarà caratterizzata da un programma mirato, studiato dallo staff tecnico per incrementare la condizione atletica dei calciatori, affinare gli automatismi di squadra e gettare le basi per una stagione da protagonisti.

Il primo periodo di lavoro sarà fondamentale per creare il giusto affiatamento tra vecchi e nuovi elementi della rosa, attraverso sedute di allenamento dedicate alla parte fisica, tattica e tecnica.

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