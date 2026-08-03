Modica/Favara, 03 agosto 2026 – Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto tra le vincite più alte, sono andati alla regione 25mila euro totali. Venerdì in Via Nazionale a Modica, vinti 5mila euro con 7 “Numeri Extra”, invece sabato presso il punto vendita in Corso Vittorio Veneto a Favara, in provincia di Agrigento, un 9 vale 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,33 miliardi da inizio anno.
10eLotto, premi per 25mila euro in Sicilia. 5mila euro vinti a Modica
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