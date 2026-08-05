Pozzallo. Capretta legata per le zampe e abbandonata sotto il sole cocente viene salvata da alcuni volontari

POZZALLO, 05 Agosto 2026 – Un atto di pura crudeltà e una sconcertante mancanza di empatia. Non ci sono altri modi per definire quanto accaduto sulla strada Ispica-Pozzallo, a solo un chilometro dal comune marinaro. Una capretta è stata trovata legata per tutte e quattro le zampe, abbandonata e lasciata agonizzante sotto il sole cocente. Un gesto disumano che dimostra una pericolosità sociale allarmante, ovvero chi infligge simili sofferenze a un animale indifeso rappresenta un rischio per l’intera comunità.

L’allarme è scattato venerdì scorso alle due del pomeriggio, l’orario più caldo della giornata. Ricevuta la segnalazione, alcuni volontari non hanno esitato un solo istante. Si è difatti tentato l’impossibile per strappare l’animale a una morte atroce per disidratazione e calore. L’animale è stato successivamente messo in sicurezza. Adesso sta bene.

Ciò che rende la vicenda ancora più amara è la totale assenza di sensibilità riscontrata sul campo. Oltre alla ferocia di chi ha compiuto il gesto, i volontari si sono scontrati con la negligenza delle forze dell’ordine intervenute. Secondo quanto denunciato dall’associazione “Parco della Civiltà” su Facebook, per bocca del suo presidente Antonio Ignazio Cicciarella, la procedura formale prevista dalla legge a tutela degli animali non è stata applicata correttamente.

Questo cortocircuito istituzionale evidenzia una grave carenza di empatia e di rigore emotivo nei confronti del dolore animale. La legge tutela questi esseri viventi, ma le norme diventano gusci vuoti se chi deve applicarle non ne comprende l’importanza etica e civile.

L’associazione Parco della Civiltà ha voluto lanciare un messaggio chiaro e fermo: nessuno rimarrà impunito. “Sappiate che l’associazione Parco della Civiltà non si tira indietro”, ha dichiarato il presidente Cicciarella.

La vicenda è ora in mano ai legali dell’associazione. Si aprirà una battaglia formale per fare i conti con chi, per negligenza, ha voltato lo sguardo dall’altra parte o non ha svolto il proprio dovere fino in fondo. La difesa degli animali richiede coraggio, prontezza e, soprattutto, quell’umanità che in questa triste vicenda è venuta a mancare da più parti.

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