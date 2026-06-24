Modica, viabilità al quartiere Dente: il PD chiede la riapertura della strada di accesso

MODICA, 24 Giugno 2026 – La viabilità e il traffico nel quartiere d’Oriente finiscono al centro del dibattito politico a Modica. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, ha presentato un’interrogazione formale al Sindaco per chiedere la riapertura della strada di accesso diretto al quartiere, chiusa dopo la nascita della nuova rotatoria Dente-Crocicchia.

La modifica alla viabilità, introdotta con la realizzazione della rotatoria, ha di fatto eliminato l’ingresso diretto per chi proviene dalla strada principale. Attualmente, per entrare nel quartiere d’Oriente, gli automobilisti sono costretti a raggiungere la rotonda e compiere un percorso decisamente più lungo. Questo imbuto – si legge nell’atto ispettivo – sta provocando un sensibile aggravio del traffico veicolare nella zona, con forti disagi quotidiani per i residenti.

Per decongestionare l’area e rispondere alle tantissime segnalazioni dei cittadini, il consigliere Spadaro avanza una soluzione a basso impatto e alta resa: riaprire la vecchia strada ma istituendo un senso unico solo in entrata.

“Tale soluzione – spiega il consigliere dem – permetterebbe di fluidificare la circolazione e, al tempo stesso, garantirebbe adeguate condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

L’interrogazione impegna l’Amministrazione comunale a rispondere chiaramente su tre punti specifici: se sia già stata valutata l’ipotesi di riaprire al traffico la via d’accesso al quartiere, quali siano gli eventuali impedimenti tecnici o di sicurezza che, fino ad oggi, hanno ostacolato questa soluzione, se Palazzo San Domenico intenda avviare in tempi brevi un tavolo di confronto con gli uffici tecnici per studiare interventi mirati a ridurre le code e migliorare la vivibilità della zona.

La palla passa adesso alla Giunta, da cui i residenti del quartiere d’Oriente si attendono risposte concrete in tempi brevi.

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