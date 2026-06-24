Modica, 24 giugno 2026 – Modica celebrerà venerdì prossimo, 26 giugno, l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Sicilia con eventi che vedranno protagonista l’Aeronautica Militare Italiana.
Alle 11.00 del mattino di dopodomani, si aprirà il ‘Villaggio Azzurro’ in piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Dopo la cerimonia di inaugurazione, il programma prevede i saluti istituzionali cui seguirà, a mezzogiorno esatto, un intrattenimento musicale della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana. Alle 12.30, l’atteso sorvolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Marina di Modica.
Le celebrazioni continueranno la sera di venerdì prossimo, alle 19.30, nel cortile di Palazzo San Domenico. L’atrio ospiterà un concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana dell’Aeronautica Militare”
A Modica gli eventi per l’80esimo anniversario dello Statuto Siciliano con l’Aeronautica militare italiana
Modica, 24 giugno 2026 – Modica celebrerà venerdì prossimo, 26 giugno, l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Sicilia con eventi che vedranno protagonista l’Aeronautica Militare Italiana.
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