Ondate di calore, a Scicli nasce un tavolo permanente voluto dal Comune

Scicli, 01 luglio 2026 – L’esposizione al caldo nelle estati sempre più torride a causa del cambiamento climatico fa sì che un numero crescente di persone corrano gravi rischi di salute dovuti alle ondate di calore.
Si è tenuta ieri sera nell’aula consiliare del Comune di Scicli, concessa dalla presidente Desirè Ficili, la riunione indetta dal sindaco Mario Marino su proposta di due cittadini, l’avvocato Raffaele Rossino e il dottor Antonino Nigito, per creare un tavolo permanente sulla questione sanitaria dei rischi delle ondate di calore per la popolazione.
Hanno partecipato all’incontro i sindacati, i centri di incontro, comuni cittadini e soprattutto l’Asp, che ha delegato la dottoressa Carmen Migliore, dirigente medico servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) e referente della promozione della salute presso l’azienda sanitaria provinciale di Ragusa.
Il tema riguarda i fragili, le persone anziane, ma non solo: ci sono lavoratori nelle serre, lavoratrici nei magazzini di confezionamento dell’ortofrutta, lavoratori edili e simili che sono particolarmente esposti ai rischi delle ondate di caldo di queste settimane.
Si è deciso di istituzionalizzare una attività di rete che permetta al Comune, attraverso i Servizi sociali e la Polizia locale, all’Asp, attraverso i medici di base e all’ospedale di Comunità al Busacca, ai sindacati e alle parrocchie, di avviare una circuitazione virtuosa di informazioni e interventi che abbiano il primario scopo di prevenire l’esposizione delle varie fasce di popolazione a rischio al fenomeno delle ondate di calore.
Il Comune si farà parte attiva nella attivazione di alcuni campanelli di allarme sia con attenzione alle persone che vivono sole, sia ai lavoratori della filiera dell’agricoltura ed edile, affinché siano garantiti interventi di prevenzione del rischio anche alla luce delle previsioni climatiche dei prossimi anni, che annunciano un ulteriore aumento delle temperature medie stagionali.
Ondate di calore, a Scicli nasce un tavolo permanente voluto dal Comune
Scicli, 01 luglio 2026 – L’esposizione al caldo nelle estati sempre più torride a causa del cambiamento climatico fa sì che un numero crescente di persone corrano gravi rischi di salute dovuti alle ondate di calore.
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6 commenti su “Ondate di calore, a Scicli nasce un tavolo permanente voluto dal Comune”
Punto primo: le estati caldi ci sono sempre state, particolarità di ondate calore ci sono sempre state.
Prima di avviare attività di questo tipo, si deve dimostrare quanto si afferma, non dare per scontato eventi che sono sempre accaduti e sempre accadranno.
Punto secondo: nessuno ha diritti di imporre agli altri con fenomeni non dimostrati per la loro singolarità e la loro frequenza, sulla base di sensazionalismi facili, cosa, come è quando deve o non deve fare. Perché si sta scivolando su questo, l’uomo si regola autonomamente e non ha bisogno di istituzioni che impongono, vietino o consiglino.
Se siamo in estate deve fare caldo, ci sono sempre state le ondate di caldo.
Ma gli attori da circo per coprire i loro fallimenti su tutto, pompano grazie a giornalai al libro paga, che in estate fa caldo.
Ci sono state Estati in passato molto più calde.
Ma fanno terrorismo per gli ammuccalapuna.
Sig. Paolo,
Lei però sta sottovalutando il “cambiamento climatico”, quello ove in estate fa troppo caldo e in inverno troppo freddo e per questo le persone soffrono in quanto non ancora abituati a questi disastrosi cambiamenti. Ma per fortuna i politici e gli intellettuali hanno i tavoli per discutere la cosa assieme agli scienziati e da questi tavoli partoriscono tante raccomandazioni che un normale cittadino non potrebbe mai arrivarci da solo.
Magari ci diranno che se mangi la granita seduto senti meno caldo e all’impiedi schiatti.
Cinquant’anni fa si raggiungevano picchi di caldo superiori ad oggi e nessuno parlava di cambiamento climatico, i medici ci consigliavano di bere e di non esporsi al sole specie nelle ore di punta e finiva lì. Ma oggi abbiamo bisogno dei tavoli per meglio oltraggiare l’intelletto altrui e creare ansie e paure. Storie ormai viste e riviste, ma qualcuno specie i politici non hanno intenzione di mollare e di finirla con queste sceneggiate fino a quando non demolirai la tua panda e passare all’elettrico.
La formula “è sempre successo” varrebbe solo per i malori improvvisi?
Sig. Tonino, il bello poi è che questo cambiamento ormai è ufficialmente circoscritto alla zona europea. Proprio l’unica che spinge verso certe ideologie green.
A tal proposito, avevo letto di un interessante esperimento (ma hanno eseguito anche studi scientifici in merito). Due gruppi di persone venivano fatti entrare in due stanze separate con la stessa identica temperatura.
Ad un gruppo veniva detto che la temperatura della stanza era piacevole e confortevole.
All’altro, che la temperatura della stanza era più calda del normale.
Indovini chi ha sofferto malesseri?
Ecco, io vorrei capire se esiste ancora il reato di procurato allarme per media, politici ed altri che inseguono sta solfa.
Adesso leggevo anche della novità a Bruxelles per i pacchi da 6 di acqua. Un’altro importante traguardo per questa unione europea, Leonardo era una pippa al confronto delle innovazioni di cui godiamo.
Io sto ancora aspettando che si alzi il livello del mare, il buco dell’ozono si è chiuso e nel 1972 prevedevano un’era glaciale.
E qui fanno i tavoli continuamente, che a forza di tavoli sti falegnami quanto devono lavorare con sto caldo.
Poi, ovunque fanno piovere con l’inseminazione delle nuvole, da noi non sono capaci ancora?
Comunque, sig. Spinello, secondo me la granita in piedi o seduti non è il punto della questione. Per me è da indagare se si mette o meno la panna, è un fattore che potrebbe aprire nuove strade alla risoluzione dei malori da cambiamento climatico.
E i morti sono tutti per il caldo.
A forza di ripetere le menzogne, diventano verità. Naturalmente per i beoti.
I 40° ci sono sempre stati