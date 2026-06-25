Malore sotto la doccia a Marina Marza (Ispica). Muore 44enne

ISPICA, 25 Giugno 2026 – Un improvviso malore sotto la doccia si è rivelato fatale per un uomo di 44 anni, originario di Pozzallo. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, poco dopo le 19, in una villetta affittata per le vacanze estive in contrada Marza, una zona balneare nel territorio di Ispica, al confine con Pachino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si trovava all’interno dell’abitazione insieme alla sua famiglia quando si è sentito male all’improvviso mentre si lavava. I familiari hanno lanciato immediatamente l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente l’ambulanza del Presidio Territoriale d’Emergenza (PTE) e l’elisoccorso. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per il 44enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto nel giro di pochi istanti e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Salva