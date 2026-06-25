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Cronaca | Modica | Pozzallo

Il casco gli salva la vita: sessantottenne vola dalla moto nella zona industriale Modica-Pozzallo

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MODICA, 25 Giugno 2026 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale autonomo verificatosi lunedì scorso nella zona industriale Modica-Pozzallo. Un uomo di 68 anni, originario di Pozzallo, ha perso improvvisamente il controllo del proprio motociclo a causa di un sasso presente sulla carreggiata, finendo rovinosamente sull’asfalto.

A evitare il peggio è stata la presenza del casco protettivo, che ha attutito l’impatto violento con il suolo salvandogli di fatto la vita. Il centauro è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica. I medici del nosocomio modicano lo hanno giudicato guaribile in trenta giorni per le ferite e i traumi riportati. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità della zona.

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