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Vittoria, incastrato dalle telecamere: trentenne denunciato dalla Polizia per il furto di un cambiamonete

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VITTORIA, 25 Giugno 2026 – La Polizia di Stato di Vittoria ha denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale della città.

L’indagine, condotta dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, è scattata immediatamente dopo la segnalazione del titolare dell’attività. L’uomo aveva infatti denunciato il furto di un dispositivo cambiamonete, all’interno del quale erano custoditi circa 250 euro in contanti. I malviventi erano riusciti a introdursi nel locale e a portare via l’apparecchio prima di fare perdere le proprie tracce.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’accurata analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nel negozio. I filmati hanno permesso agli investigatori di identificare il trentenne, che avrebbe agito insieme a un complice.

Mentre il presunto autore del colpo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, gli uomini del Commissariato proseguono senza sosta le attività investigative per dare un nome e un volto al secondo soggetto rimasto coinvolto nel furto.

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