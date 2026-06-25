Ragusa. Approvati in Consiglio Comunale i Piani di Spesa della “Legge su Ibla” per gli anni 2024 e 2025

Ragusa, 25 giugno 2026 – Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato formalmente i piani di spesa della Legge Regionale n. 61-81 (nota come “Legge su Ibla”) relativi alle annualità 2024 e 2025. Per ciascun esercizio finanziario, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha assegnato al Comune un contributo straordinario pari a € 1.500.000,00, portando lo stanziamento complessivo a un totale di € 3.000.000,00.

“Questi fondi – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – saranno distribuiti strategicamente tra spese generali di gestione e promozione, investimenti infrastrutturali, riqualificazione urbana, manutenzione del patrimonio monumentale e incentivi economici diretti ai privati per il recupero dell’edilizia abitativa e il supporto alle attività commerciali. L’intera pianificazione riflette la volontà da una parte di valorizzare sempre più l’identità storico-artistica della città con interventi strutturali e che daranno importanti vantaggi per moltom tempo, dall’altra di migliorare al tempo stesso la vivibilità quotidiana. In questo piano Piazza Poste, un nuovo Teatro all’aperto e il completamento di Santa Maria del Gesù convivono con interventi per lo sport, per il rifacimento dell’edilizia private e per il sostegno alle attività commerciali.”

“Con il via libera del Consiglio Comunale – prosegue Giovanni Gurrieri, assessore al Centro storico – mettiamo in campo una strategia organica e una visione chiara, strutturando interventi che dialogano in armonia per rigenerare il tessuto urbano e sociale. Partiamo da Piazza delle Poste con una prima tranche di finanziamento finalizzata a progettare e realizzare la nuova pavimentazione, valorizzando contemporaneamente il restauro delle opere del maestro Carmelo Cappello. Tra le opere più qualificanti c’è la creazione di un grande teatro all’aperto a Ragusa Ibla, in Piazza G.B. Hodierna, che sarà definito attraverso un concorso di idee in stretta collaborazione con la Commissione Centri Storici e l’Università Sapienza di Roma. Altrettanto strategico è lo stanziamento di 500.000 euro per il completamento e la rifunzionalizzazione della Chiesa e del convento di Santa Maria del Gesù: questo spazio diventerà un polo culturale multifunzionale per eventi e grandi mostre, colmando una carenza di spazi espositivi idonei lamentata da tempo a Ibla. Un risultato reso possibile grazie a un intenso lavoro di sinergia istituzionale con la Sovrintendenza, la Prefettura e il FEC.

Non mancano, inoltre, le attenzioni alle strutture sportive e ai giovani, come dimostra la manutenzione straordinaria del campetto di via Santa Maria la Nova con manto in erba sintetica per residenti e universitari. Infine, diamo un supporto tangibile al patrimonio edilizio privato con quasi 800.000 euro complessivi sotto forma di contributi (fino a 60.000 euro per singolo intervento) destinati al rifacimento di prospetti, coperture e interni. È una ripartenza che punta dritto sulla bellezza del nostro territorio e sulla fruibilità degli spazi comuni.”

PIANO DI SPESA ANNO 2024

Il bilancio complessivo di € 1.500.000,00 per l’annualità 2024 è suddiviso secondo le seguenti voci di spesa e interventi specifici:

Tipologia Macro-Intervento / Opera Specificata

Budget Destinato

1. SPESE GENERALI (8,50% del totale)

€ 117.511,52

– Oneri per il personale dell’ufficio Centri Storici (progetti obiettivo)

€ 15.000,00

– Funzionamento commissione risanamento e ufficio C.S., incarichi professionali, attività convegnistiche e giornate di studio

€ 35.000,00

– Manifestazioni nazionali e internazionali, attività di rivitalizzazione turistica, socio-culturale e teatro sociale

€ 67.511,52

2. INFRASTRUTTURE E POTENZIAMENTO (2° comma art. 18)

€ 373.000,00

– Progetto Manutenzione Centro Storico a Ragusa Ibla (Zona A)

€ 188.000,00

– Progetto Manutenzione Centro Storico a Ragusa Centro (Zona B1)

€ 185.000,00

3. RIQUALIFICAZIONE URBANA E PATRIMONIO ARTISTICO

€ 593.988,48

– Progetto di completamento e rifunzionalizzazione del complesso di Santa Maria del Gesù a Ragusa Ibla

€ 500.000,00

– Interventi per il decoro urbano nel centro storico di Ragusa

€ 73.988,48

– Restauro patrimonio artistico mobile e immobile a Ragusa Ibla

€ 20.000,00

4. INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E EDILIZIA PRIVATA (3° comma art. 18)

€ 415.500,00

– Incentivazione alle attività economiche del centro storico

€ 115.500,00

– Contributi per il recupero dell’edilizia abitativa nel Centro Storico

€ 300.000,00

TOTALE FONDI ASSEGNATI EX ART. 18 (ANNO 2024)

€ 1.500.000,00

PIANO DI SPESA ANNO 2025

Il bilancio complessivo di € 1.500.000,00 per l’annualità 2025 è programmato come segue per supportare i nuovi obiettivi dell’amministrazione:

Tipologia Macro-Intervento / Opera Specificata

Budget Destinato

1. SPESE GENERALI (8,50% del totale)

€ 127.500,00

– Oneri personale ufficio Centri Storici, funzionamento commissione risanamento e incarichi professionali/ricerca

€ 15.000,00

– Spese per attività convegnistiche, giornate di studio e pubblicazione documenti storici

€ 35.000,00

– Manifestazioni nazionali/internazionali, rivitalizzazione socio-culturale, ricreativa e sportiva, teatro sociale

€ 77.500,00

2. INFRASTRUTTURE E POTENZIAMENTO (2° comma art. 18)

€ 462.500,00

– Progetto Manutenzione Centro Storico a Ragusa Ibla (Zona A)

€ 188.000,00

– Progetto Riqualificazione Piazza Poste a Ragusa Centro (Zona B1)

€ 274.500,00

3. RIQUALIFICAZIONE URBANA E PATRIMONIO ARTISTICO

€ 654.790,00

– Progetto per la realizzazione di un teatro all’aperto in Piazza G.B. Hodierna a Ragusa Ibla

€ 500.000,00

– Interventi per il recupero dell’edilizia pubblica

€ 104.790,00

– Progetto di manutenzione straordinaria del campetto sportivo di via Santa Maria la Nova a Ragusa Ibla

€ 50.000,00

4. INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E EDILIZIA PRIVATA (3° comma art. 18)

€ 255.210,00

– Incentivazione alle attività economiche del centro storico

€ 155.210,00

– Contributi per il recupero dell’edilizia abitativa nel Centro Storico

€ 100.000,00

TOTALE FONDI ASSEGNATI EX ART. 18 (ANNO 2025)

€ 1.500.000,00

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