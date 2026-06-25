Fondo Politiche Giovanili: Ragusa presenta l’avviso da 2,8 milioni di euro “Iniziative Territoriali e Reti di Collaborazione”

Ragusa, 25 giugno 2026 – Un’opportunità concreta per i giovani della città e del territorio. L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ragusa e la Consulta Comunale Giovanile invitano associazioni, enti del Terzo Settore, organizzazioni giovanili e tutti i soggetti interessati alla presentazione dell’Avviso Pubblico Regionale “Iniziative Territoriali e Reti di Collaborazione”, finanziato dal Fondo per le Politiche Giovanili 2025/2026.

Oltre 2,8 milioni di euro saranno destinati a progetti rivolti ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con interventi nei settori della partecipazione e cittadinanza attiva, lavoro e autoimprenditorialità, volontariato e inclusione sociale, ambiente e sostenibilità, cultura, sport e innovazione sociale.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e le opportunità offerte dal bando, che valorizza la costruzione di reti territoriali tra associazioni, enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche, università, amministrazioni locali e Consulte Giovanili.

Appuntamento lunedì 29 giugno ore 15:00, Centro Direzionale – Zona Artigianale Via On.le Dott. Corrado Di Quattro, Ragusa (Saletta primo piano)

Un momento di confronto e informazione per trasformare idee, progettualità e collaborazione in nuove opportunità per il territorio.

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