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Modica | Sport

Il Modica Calcio blinda i suoi gioielli: Alessio Asero rinnova in rossoblù

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MODICA, 25 Giugno 2026 – Il Modica Calcio muove i primi passi decisivi per la costruzione della nuova stagione e lo fa ripartendo da una delle sue certezze più brillanti. L’esterno offensivo Alessio Asero ha ufficialmente prolungato il suo contratto, legandosi ancora ai colori rossoblù. Una conferma pesante, fortemente voluta dalla dirigenza e dallo staff tecnico, che certifica la volontà della società di dare continuità a un progetto tecnico ambizioso.

Asero, classe 2000, si è rivelato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico del Modica grazie alla sua velocità, al vizio del gol e alla capacità di saltare l’uomo, doti che lo hanno reso uno dei beniamini del “Pietro Scollo”. Con questo rinnovo, l’esterno offensivo lancia un segnale chiaro alle rivali del campionato: il Modica vuole recitare un ruolo da protagonista e riparte dai suoi punti fermi per regalare nuove soddisfazioni alla tifoseria rossoblù.

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