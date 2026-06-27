POZZALLO, 27 Giugno 2026 – Si sono concluse a notte fonda, intorno alle 1:40, le operazioni di sbarco nel porto di Pozzallo, dove hanno trovato la salvezza 86 migranti. Le persone a bordo erano state soccorse in mare aperto dalla motovedetta CP 311 della Guardia Costiera, salpata dallo scalo ibleo nella serata di ieri per raggiungere un’imbarcazione alla deriva.
L’allarme era scattato quando il natante in difficoltà è stato intercettato a circa 50 miglia nautiche a sud-est di Pozzallo. Una volta attraccati in banchina, i migranti sono stati immediatamente affidati al personale sanitario dell’Usmaf e ai medici dell’Asp per i primi controlli previsti dai protocolli di sicurezza.
Il bilancio definitivo degli arrivi conta 69 uomini adulti, 16 minori di sesso maschile e una ragazza. La situazione più critica riguarda un giovane minore, trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica a causa di profonde ustioni riportate agli arti inferiori.
Secondo le testimonianze raccolte dai primi soccorritori, i migranti, principalmente di nazionalità bengalese, pakistana ed egiziana, erano partiti circa tre giorni fa dalle coste libiche.
La gestione e il coordinamento delle delicate operazioni di prima accoglienza sono stati guidati dalla Prefettura. Fondamentale, sul posto, il supporto umano e logistico dei volontari della Fondazione Migrantes, dalla Misericordia di Modica e della Protezione Civile di Scicli, che hanno assistito i naufraghi fino a notte inoltrata.
Pozzallo. Notte di sbarco con 86 migranti giunti al porto
POZZALLO, 27 Giugno 2026 – Si sono concluse a notte fonda, intorno alle 1:40, le operazioni di sbarco nel porto di Pozzallo, dove hanno trovato la salvezza 86 migranti. Le persone a bordo erano state soccorse in mare aperto dalla motovedetta CP 311 della Guardia Costiera, salpata dallo scalo ibleo nella serata di ieri per raggiungere un’imbarcazione alla deriva.
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2 commenti su “Pozzallo. Notte di sbarco con 86 migranti giunti al porto”
Grazie Gioggia, grazie a tè e alle balle che hai raccontato agli italiani addormentati, come è finita la storia del blocco navale che ora non ricordiamo più? E tutti i tuoi compari che si esaltavano alle tue belle parole, no accise, meno tasse, blocco navale di stà cippa, ecc. ecc.? Ora vuoi lanciare il tuo compare Vannacci? Lui è ancora più sperto di te, lo stai gonfiando come un otre, e poi arriverà al governo e farà un’altra figura tapina come quella che hai fatto tu.
Ora arrivano i galletti che iniziano a sparare contro il piddì, e io sono con loro, i più galletti esulteranno perchè vogliono Giuseppi al governo, ma Giuseppi c’è già stato sia con la destra che con la sinistra, e avete visto quello che ha fatto? Una beata min…ia.
Anzi ha buttato 160 miliardi per tutte le stupidaggini possibili ed immaginabili, regali ai palazzinari a gogò… 110 % senza limiti (una vergogna solo italiana), buttare soldi per aiutare i ricchi e furbi, e per non parlare di invogliare i mafaniente italiani a continuare a non fare niente e essere pagati da i pochi che fanno sacrifici.
Il problema non è destra o sinistra, il problema è l’enorme ignoranza dilagante dei cittadini.
I poveracci in mare vanno aiutati, vergogna chi ha sostenuto e sostiene il contrario, si aiuta chi ha bisogno e non i ricchi ed i furbi mafaniente… che voi siate di destra o di sinistra, è il buon senso che occorre.
verrebbe da dire “in piedi, tutti c’entriamo”, ma noto una cosa, una sola donna fra decine se non centinaia di uomini, mah. ieri sera a Roma loro connazionali hanno fatto una strage anche una bimba di 4 anni, apriamo gli occhi!