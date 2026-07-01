“Sabbie di Sicilia 2026”: lo sport sulla sabbia incorona la provincia di Ragusa punto di riferimento nazionale

01 Luglio 2026 – Il progetto “Sabbie di Sicilia 2026” ha ufficialmente mosso il suo primo passo. Nella prestigiosa sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è svolta la conferenza stampa di presentazione di un cartellone di eventi che promette di infiammare l’estate isolana, coniugando agonismo di altissimo livello e valorizzazione del territorio.

Al termine dell’incontro con i giornalisti, Fabio Nicosia, presidente dell’ASD I Soci, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando il valore della sinergia tra pubblico e privato: «La conferenza stampa rappresenta un momento importante perché certifica un percorso costruito nel tempo insieme alle istituzioni e ai partner che hanno creduto in questo progetto. “Sabbie di Sicilia” è il risultato di una visione condivisa che mette al centro lo sport come strumento di promozione del territorio».

Il programma di quest’anno si annuncia straordinario per gli appassionati e per i turisti. La provincia di Ragusa si appresta infatti a ospitare appuntamenti di assoluto rilievo nel panorama sportivo italiano. Tra i momenti più attesi spiccano la Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley e, soprattutto, le Finali Scudetto di Beach Soccer, che si disputeranno sul litorale di Scoglitti dal 4 al 9 agosto.

A completare un calendario già ricchissimo ci sarà il Vertical Tour, una certezza quando si parla di animazione, musica e spettacolo sulle spiagge italiane.

«La presenza del Vertical Tour — ha spiegato Nicosia — contribuisce a definire compiutamente il modello che abbiamo immaginato per “Sabbie di Sicilia”: un grande contenitore capace di unire sport di alto livello, intrattenimento e promozione territoriale in un’unica esperienza».

Dietro la macchina organizzativa c’è la firma dell’ASD I Soci, pronta a gestire una macchina complessa ma dal sicuro impatto economico e d’immagine per l’intera area iblea. L’obiettivo a lungo termine va infatti ben oltre lo spettacolo delle singole tappe.

«Come ASD I Soci continueremo a lavorare con la stessa passione e lo stesso spirito di collaborazione che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati», ha concluso il presidente Nicosia. «Siamo convinti che questa edizione contribuirà a consolidare la provincia di Ragusa come punto di riferimento nazionale per gli sport sulla sabbia e a lasciare un’importante eredità per il territorio e per le nuove generazioni».

L’appuntamento è dunque sulle spiagge iblee, dove lo spettacolo dello sport d’élite si fonderà con la bellezza e l’accoglienza della Sicilia.

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