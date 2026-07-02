Ricordando Saverio Terranova, protagonista della storia di Modica, a 10 anni dalla morte

Modica, 02 luglio 2026 – Il 2 luglio 2016, all’età di 85 anni, ci lasciava il professor Saverio Terranova. A dieci anni dalla sua scomparsa, la sua figura continua a occupare uno spazio di primo piano nella memoria collettiva della nostra città.
Insegnante di storia e filosofia, storico, uomo di profonda cultura e Sindaco di Modica, Terranova non è stato un semplice spettatore del suo tempo, ma un attore appassionato e, per questo, inevitabilmente divisivo.
Ha saputo scavare nelle radici del nostro territorio, lasciandoci pagine fondamentali per comprendere l’identità modicana. La sua azione amministrativa e il suo percorso politico sono stati caratterizzati da scelte forti, che hanno suscitato accesi dibattiti, grandi consensi e altrettanto aspre critiche.
Ma la vera statura di una figura pubblica si misura anche dalla capacità di far discutere, di non lasciare indifferenti e di incidere profondamente nel tessuto sociale di una comunità. Al di là delle diverse sensibilità politiche e dei giudizi storici, a Saverio Terranova va riconosciuto l’amore per Modica e una competenza e visione politica che ha guidato ogni sua battaglia.
Oggi lo ricordiamo non con la retorica delle celebrazioni vuote, ma con il rispetto che si deve a un uomo che ha speso la vita per la cultura e per la sua terra.
Ricoprendo per la CNA, dal 2005 al 2013, l’incarico di presidente del Centro studi per l´artigianato e la piccola e media impresa, Terranova fece molto ricerche e pubblicazioni: i volumi “Il costo del denaro” pubblicato nel gennaio 2007; “Le Pmi (Piccole e medie imprese) nell´area di libero scambio”, curato insieme a Giuseppe Barone, nel 2009, e infine “Una provincia in Sicilia” nel 2013. Fu autore anche di un romanzo: “Una formica nera in una notte nera”(2013).
Saverio Terranova, da uomo politico ed ex amministratore, una storia di Modica l’ha vissuta e anche scritta in due volumi: Contributo alla storia di Modica, prima parte: 1945 -1980; seconda parte: 1980-2006.
Non importa se l’abbia riscritta più o meno bene, ciò che più conta è che lui lo abbia fatto facendosi – come dice Orwell – ancora una volta ascoltare e dando qualcosa della sua intelligenza, della sua anima, dei suoi sentimenti e della sua personalità. Un pensiero alla sua memoria e a chi continua a custodirne il patrimonio culturale e umano.
Ricordando Saverio Terranova, protagonista della storia di Modica, a 10 anni dalla morte
Modica, 02 luglio 2026 – Il 2 luglio 2016, all’età di 85 anni, ci lasciava il professor Saverio Terranova. A dieci anni dalla sua scomparsa, la sua figura continua a occupare uno spazio di primo piano nella memoria collettiva della nostra città.
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2 commenti su “Ricordando Saverio Terranova, protagonista della storia di Modica, a 10 anni dalla morte”
Quale esempio ha lasciato alla cittadinanza e agli amministratori futuri di come si fa a sanare il bilancio e a non lasciare premesse di dissesto.????
Ritengo che il prof. Saverio Terranova non sia minimamente paragonabile agli amministratori che hanno guidato Modica nell’ultimo quarto di secolo.
Lo spessore culturale, la visione e la capacità di programmazione che si fecero apprezzare, sono ben lontani da quelli di chi, negli ultimi decenni, ha amministrato la città senza una reale prospettiva di sviluppo, trascurando il rigore dei conti pubblici e la pianificazione del futuro di Modica.
Per comprendere la differenza, basti ricordare che lo stesso Terranova, così come l’avv. Ruta, aveva già intuito la necessità di intervenire sulla viabilità cittadina, consapevole delle enormi potenzialità turistiche del territorio. Dall’amministrazione Torchi in poi, invece, queste intuizioni sono state progressivamente accantonate, fino a cadere nell’oblio.
L’azione amministrativa si è concentrata prevalentemente sull’organizzazione di eventi e manifestazioni, certamente utili sotto il profilo dell’immagine, ma raramente accompagnati da una strategia capace di produrre un reale ritorno economico per le casse comunali. Nel frattempo il debito è cresciuto in modo significativo: l’amministrazione Torchi ha lasciato una pesante eredità finanziaria, quella di Buscema ha tentato di invertire la rotta, ma senza ottenere il consenso necessario, mentre con l’amministrazione Abbate si è tornati a privilegiare spese e iniziative spesso prive di una visione complessiva e di un rigoroso equilibrio di bilancio.
Oggi Modica gode di una notorietà straordinaria, non solo in Italia ma anche all’estero. Tuttavia, dietro questa immagine si nasconde una realtà ben diversa. La città appare sempre più difficile da vivere: mancano prospettive di sviluppo, il patrimonio urbano mostra evidenti segni di degrado, gli uffici comunali soffrono una grave carenza di personale e le infrastrutture necessitano di interventi ormai non più rinviabili.
Basti pensare ai lavori sul ponte Guerrieri, che prenderanno avvio lunedì e che rischiano di provocare pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Chi proviene dal versante siracusano o dall’autostrada sarà costretto ad affrontare lunghi tempi di percorrenza per raggiungere Ragusa e l’area occidentale della provincia.
La sensazione è quella di una città che da troppo tempo vive in una sorta di immobilismo, mentre una parte del mondo culturale sembra aver rinunciato a svolgere quel ruolo critico e propositivo che dovrebbe contribuire alla crescita civile della comunità.
Per questo credo che amministratori del calibro del prof. Saverio Terranova rappresentino ancora oggi un modello di serietà, lungimiranza e capacità di governo che Modica avrebbe motivo di rimpiangere.