Ricordando Saverio Terranova, protagonista della storia di Modica, a 10 anni dalla morte

Modica, 02 luglio 2026 – Il 2 luglio 2016, all’età di 85 anni, ci lasciava il professor Saverio Terranova. A dieci anni dalla sua scomparsa, la sua figura continua a occupare uno spazio di primo piano nella memoria collettiva della nostra città.

Insegnante di storia e filosofia, storico, uomo di profonda cultura e Sindaco di Modica, Terranova non è stato un semplice spettatore del suo tempo, ma un attore appassionato e, per questo, inevitabilmente divisivo.

Ha saputo scavare nelle radici del nostro territorio, lasciandoci pagine fondamentali per comprendere l’identità modicana. La sua azione amministrativa e il suo percorso politico sono stati caratterizzati da scelte forti, che hanno suscitato accesi dibattiti, grandi consensi e altrettanto aspre critiche.

Ma la vera statura di una figura pubblica si misura anche dalla capacità di far discutere, di non lasciare indifferenti e di incidere profondamente nel tessuto sociale di una comunità. Al di là delle diverse sensibilità politiche e dei giudizi storici, a Saverio Terranova va riconosciuto l’amore per Modica e una competenza e visione politica che ha guidato ogni sua battaglia.

Oggi lo ricordiamo non con la retorica delle celebrazioni vuote, ma con il rispetto che si deve a un uomo che ha speso la vita per la cultura e per la sua terra.

Ricoprendo per la CNA, dal 2005 al 2013, l’incarico di presidente del Centro studi per l´artigianato e la piccola e media impresa, Terranova fece molto ricerche e pubblicazioni: i volumi “Il costo del denaro” pubblicato nel gennaio 2007; “Le Pmi (Piccole e medie imprese) nell´area di libero scambio”, curato insieme a Giuseppe Barone, nel 2009, e infine “Una provincia in Sicilia” nel 2013. Fu autore anche di un romanzo: “Una formica nera in una notte nera”(2013).

Saverio Terranova, da uomo politico ed ex amministratore, una storia di Modica l’ha vissuta e anche scritta in due volumi: Contributo alla storia di Modica, prima parte: 1945 -1980; seconda parte: 1980-2006.

Non importa se l’abbia riscritta più o meno bene, ciò che più conta è che lui lo abbia fatto facendosi – come dice Orwell – ancora una volta ascoltare e dando qualcosa della sua intelligenza, della sua anima, dei suoi sentimenti e della sua personalità. Un pensiero alla sua memoria e a chi continua a custodirne il patrimonio culturale e umano.

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