  • 4 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Luglio 2026 -
Attualità | Ragusa

Un successo “R-estate insieme 2026” il progetto promosso dal servizio civile di Confcooperative Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 luglio 2026 – Si è concluso nei giorni scorsi, con l’ultimo incontro in calendario, il progetto “R‑Estate Insieme 2026”, promosso dagli operatori del servizio civile di Confcooperative territoriale Ragusa in collaborazione con la parrocchia San Giuseppe Artigiano. L’iniziativa, che per diverse settimane ha coinvolto bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ha rappresentato un’esperienza educativa centrata sul rispetto dell’ambiente, sulla cura del creato e sulla promozione di stili di vita sani, attraverso laboratori e attività pensate per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità.

Gli operatori Paola Occhipinti, Giulia Malandrino e Antonio Battaglia dei progetti di servizio civile “Il nostro mare, bene comune”, “Cooperazione energia rinnovata” e “Germogli nuovi” hanno guidato i laboratori dedicati alla tutela del mare, al riciclo come forma di energia rinnovabile e all’importanza del mangiar sano. Le attività sono state sviluppate in coerenza con i principi della Laudato Si’ di Papa Francesco e con il messaggio francescano del rispetto per ogni forma di vita, in un anno particolarmente significativo per la ricorrenza degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Il presidente di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, ha sottolineato il valore educativo dell’esperienza: “Il progetto ha permesso di unire il senso civico e ambientale con la dimensione cristiana del rispetto per il creato. Intendo altresì evidenziare la capacità degli operatori di coinvolgere i bambini con entusiasmo, trasmettendo loro valori di responsabilità e attenzione verso la natura”.

Anche la referente per l’area di Ragusa del servizio civile Confcooperative, Giusy Cavallo, ha espresso soddisfazione per il percorso svolto: “Sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente significa investire sul futuro della comunità”. Cavallo ha rimarcato come i volontari del servizio civile abbiano dimostrato che la cooperazione può essere un efficace strumento di educazione, capace di coniugare impegno sociale e crescita personale attraverso attività semplici ma significative.

Il progetto ha registrato una partecipazione vivace, con bambini curiosi e desiderosi di apprendere, e genitori che hanno manifestato apprezzamento per i contenuti proposti e per la gioia dei figli. L’esperienza si inserisce nel percorso formativo dei volontari del servizio civile, che hanno saputo trasformare il Grest in un laboratorio di cittadinanza attiva, educazione ambientale e rispetto per la vita in tutte le sue forme.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube