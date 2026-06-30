Guardia Medica a Modica Alta, l’Asp propone il presidio infermieristico ma scoppia il caso della diagnosi “via telefono”

MODICA, 30 Giugno 2026 – Il caso della sanità a Modica Alta continua a far discutere e si arricchisce di un nuovo capitolo che, anziché placare gli animi, rischia di sollevare ulteriori perplessità tra i residenti. L’Azienda Sanitaria Provinciale ha, infatti, annunciato che, a partire dal primo luglio, il servizio di Guardia Medica sarà ufficialmente trasferito nei locali di Piazzale Baden Powell, dalla parte opposta della città, dove è allocato, appunto, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che garantisce assistenza medica di base per urgenze notturne e festive, presso la Casa della Comunità in Piazzale Baden Powell. Per compensare questo vuoto nel popoloso quartiere della parte alta, l’Asp ha comunicato l’intenzione di istituire nella vecchia struttura un presidio presidiato da personale infermieristico.

Davanti a questo provvedimento, tuttavia, il dubbio sorge spontaneo: quale reale rimedio si ottiene per la tutela della salute dei cittadini, o si tratta semplicemente di una mossa per zittire le proteste e il malcontento della collettività?

La domanda è legittima se si analizzano le competenze sul campo. Se un cittadino dovesse recarsi d’urgenza o per un bisogno assistenziale presso l’ex sede di Modica Alta, quale ruolo e quali risposte potrà trovare nell’infermiere di turno? Con tutto il rispetto per la categoria, l’infermiere non possiede per legge la facoltà di formulare diagnosi né, tantomeno, quella di prescrivere farmaci, compiti che restano di esclusiva pertinenza medica.

Le competenze della professione infermieristica, infatti, pur essendo fondamentali e di altissimo profilo, si muovono all’interno di tre specifiche macro-aree:

Area Assistenziale: incentrata sulla gestione del piano di cura, la somministrazione delle terapie già prescritte dal medico, l’esecuzione di prelievi e medicazioni, il monitoraggio dei parametri vitali e la gestione delle primissime manovre di emergenza in attesa dei soccorsi.

Area Relazionale ed Educativa: che prevede l’informazione, l’orientamento e il supporto al paziente e ai familiari sulla gestione della malattia e sul corretto percorso di cura da seguire.

Area Organizzativa e Formativa: legata alla tenuta della documentazione clinica (come la cartella infermieristica), alla supervisione del personale di supporto (tra cui gli OSS) e alle attività di tutorato.

Sulla questione è intervenuta il direttore sanitario dell’Asp Ragusa, Sara Lanza, che in un’intervista rilasciata a Videomediterraneo ha cercato di rassicurare l’utenza spiegando che l’infermiere presente in struttura sarà comunque in costante contatto con un medico delle altre due Guardie Mediche rimaste attive sul territorio, ovvero quelle di Frigintini e Modica Sorda.

Una giustificazione che, tuttavia, non fa che sollevare ulteriori e ancora più forti dubbi. Anche ponendosi dal punto di vista del comune cittadino, privo di competenze tecniche in materia, appare evidente la fragilità di questo sistema: come potrà un medico stilare una diagnosi “via cavo”, al telefono o tramite uno schermo, senza di fatto verificare personalmente e fisicamente lo stato del paziente? E, soprattutto, sul piano pratico, chi si occuperà di prescrivere i farmaci necessari e chi firmerà materialmente le ricette?

Il rischio concreto è che questo presidio infermieristico si trasformi in una scatola vuota sul piano terapeutico, costringendo comunque i cittadini di Modica Alta a lunghi spostamenti verso le altre strutture per ottenere una reale assistenza medica.

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