Guardia Medica a Modica Alta, l’Asp propone il presidio infermieristico ma scoppia il caso della diagnosi “via telefono”

MODICA, 30 Giugno 2026 – Il caso della sanità a Modica Alta continua a far discutere e si arricchisce di un nuovo capitolo che, anziché placare gli animi, rischia di sollevare ulteriori perplessità tra i residenti. L’Azienda Sanitaria Provinciale ha, infatti, annunciato che, a partire dal primo luglio, il servizio di Guardia Medica sarà ufficialmente trasferito nei locali di Piazzale Baden Powell, dalla parte opposta della città, dove è allocato, appunto, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che garantisce assistenza medica di base per urgenze notturne e festive, presso la Casa della Comunità in Piazzale Baden Powell. Per compensare questo vuoto nel popoloso quartiere della parte alta, l’Asp ha comunicato l’intenzione di istituire nella vecchia struttura un presidio presidiato da personale infermieristico.
Davanti a questo provvedimento, tuttavia, il dubbio sorge spontaneo: quale reale rimedio si ottiene per la tutela della salute dei cittadini, o si tratta semplicemente di una mossa per zittire le proteste e il malcontento della collettività?
La domanda è legittima se si analizzano le competenze sul campo. Se un cittadino dovesse recarsi d’urgenza o per un bisogno assistenziale presso l’ex sede di Modica Alta, quale ruolo e quali risposte potrà trovare nell’infermiere di turno? Con tutto il rispetto per la categoria, l’infermiere non possiede per legge la facoltà di formulare diagnosi né, tantomeno, quella di prescrivere farmaci, compiti che restano di esclusiva pertinenza medica.
Le competenze della professione infermieristica, infatti, pur essendo fondamentali e di altissimo profilo, si muovono all’interno di tre specifiche macro-aree:
Area Assistenziale: incentrata sulla gestione del piano di cura, la somministrazione delle terapie già prescritte dal medico, l’esecuzione di prelievi e medicazioni, il monitoraggio dei parametri vitali e la gestione delle primissime manovre di emergenza in attesa dei soccorsi.
Area Relazionale ed Educativa: che prevede l’informazione, l’orientamento e il supporto al paziente e ai familiari sulla gestione della malattia e sul corretto percorso di cura da seguire.
Area Organizzativa e Formativa: legata alla tenuta della documentazione clinica (come la cartella infermieristica), alla supervisione del personale di supporto (tra cui gli OSS) e alle attività di tutorato.
Sulla questione è intervenuta il direttore sanitario dell’Asp Ragusa, Sara Lanza, che in un’intervista rilasciata a Videomediterraneo ha cercato di rassicurare l’utenza spiegando che l’infermiere presente in struttura sarà comunque in costante contatto con un medico delle altre due Guardie Mediche rimaste attive sul territorio, ovvero quelle di Frigintini e Modica Sorda.
Una giustificazione che, tuttavia, non fa che sollevare ulteriori e ancora più forti dubbi. Anche ponendosi dal punto di vista del comune cittadino, privo di competenze tecniche in materia, appare evidente la fragilità di questo sistema: come potrà un medico stilare una diagnosi “via cavo”, al telefono o tramite uno schermo, senza di fatto verificare personalmente e fisicamente lo stato del paziente? E, soprattutto, sul piano pratico, chi si occuperà di prescrivere i farmaci necessari e chi firmerà materialmente le ricette?
Il rischio concreto è che questo presidio infermieristico si trasformi in una scatola vuota sul piano terapeutico, costringendo comunque i cittadini di Modica Alta a lunghi spostamenti verso le altre strutture per ottenere una reale assistenza medica.
10 commenti su “Guardia Medica a Modica Alta, l’Asp propone il presidio infermieristico ma scoppia il caso della diagnosi “via telefono””
Molti infermieri sono più bravi e preparati dei medici.Abbiate fiducia
Che vergogna!.. Che figura di merda hanno fatto le istituzioni, vantandosi di aver risolto il problema in primis della guardia medica a Modica alta e poi dell’assenza del medico. Chiariamo innanzitutto, la guardia medica fornisce assistenza di base, permette di ricevere il primo soccorso in casi di non gravità ( per i quali c’è il PS), può prescrivere farmaci di prima necessità, richiedere esami e visite specialistiche urgenti, proporre ricovero, rilasciare certificato di malattia per nn oltre tre giorni. Importante NN PUÒ EROGARE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE SENZA UNA VISITA MEDICA, NN PUÒ FARE INIEZIONI, FLEBO, CAMBI CATETERI O ESEGUIRE PUNTI DI SUTURA, NO RILASCIO CERTIFICATI ED ESAMI!!!!!.. Mi chiedo e chiedo a che serve una struttura aperta dalle 20 alle 8 senza la PRESENZA stabile di un medico???..
Al primo posto la salute dei cittadini, recitavano così????
Eccovi serviti.
Recitano prevenzione, ma poi per una visita specialistica ci vogliono anni.
Non mancavano medici ed infermieri per vaccinarvi con il siero, aprivano hub, in spiaggia, nei supermercati, anche a domicilio, tutto gratis🤣🤣🤣
Siero con scadenza estesa tre quatto volte🤣🤣🤣
Questi sono i vostri padroni attori da circo che recitano per babbei ammuccalapuna.
Votateli mi raccomando, sia di destra che inutili di sinistra, che loro vi calano il PALO🍌🍌
Ai servi spetta il PALO🍌🍌🍌
Dove sono i servi che volevano escludere i non sierati?????!!!
Adesso vi prendete il PALO IN KULO 🍌
Prendiate tachipirina e siate in vigilante attesa.
“La Sua soddisfazione è il nostro miglior premio”: Gniiiii (dal film “Vieni avanti cretino”)
E io sono il re dei cretini🖤🖤🖤
Io con il palo mi ci sono sposato daiiii🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌
Una emerita presa per i fondelli!
Cronaca di un disastro annunciato: la disfatta di Modica Alta
Purtroppo era facile prevedere quello che sta accadendo. Da tempo si parla della nuova Casa di Comunità alla Sorda, ma presto si vedranno ancora meglio tutti i problemi creati da questa scelta. Quando riapriranno le scuole e il traffico tornerà alla normalità, la zona rischia di andare completamente in tilt.
Nel frattempo, a Modica Alta la situazione continua a peggiorare. Dopo il trasferimento della Guardia Medica alla Sorda, sembrava che l’intero edificio fosse destinato al 118. Adesso, invece, arriverà anche un nuovo servizio infermieristico che, senza la presenza stabile dei medici, rischia di avere un’utilità molto limitata, altro che continuità assistenziale H24 (solo illusioni e propaganda messa in giro dalla nostra Sindaca)
La Sindaca ha dichiarato che la decisione di trasferire la Guardia Medica alla Sorda è stata presa dalla precedente amministrazione guidata da Abbate. Se è davvero così, allora è giusto che venga spiegato ai cittadini perché è stata fatta una scelta che oggi sta creando tante difficoltà.
Ciò che dispiace è il silenzio che circonda tutta questa vicenda. In molti preferiscono non parlare o evitare critiche, mentre Modica Alta continua lentamente a perdere servizi e centralità.
I cittadini meritano risposte chiare e decisioni che mettano al primo posto l’interesse della città, non logiche politiche o di appartenenza, la scelta del sito dove realizzare la casa di comunità, in mezzo alle scuole della Sorda si è rivelata e si rivelerà ancora di più una assurdità.
Intanto, Modica Alta continua a spegnersi giorno dopo giorno.
Oggi si inaugura il nuovo ambulatorio sanitario H24, a Modica Alta.
Domani verificheremo l’utilità di tutto questo.
Vediamo solo fumo.
E’ piaciuta la diagnosi via telefonica durante quella che fu definita falsemia?
Per un po’ di raffreddore e qualche linea forse di febbre, tutto chiuso e vincoli dappertutto con tessere nazifasciste.
Ora si tenta timidamente un approccio di protesta, ma solo da tastiera e niente più, perché dalla falsemia è emersa solo l’esistenza di scatole craniche vuote.