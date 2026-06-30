Gela Calcio, accordo raggiunto: firmato il passaggio alla nuova proprietà

GELA, 30 Giugno 2026 – Dopo settimane di trattative serrate, intensi confronti e continui colpi di scena, è finalmente arrivata la svolta tanto attesa dall’intera piazza sportiva: il Gela Calcio passa ufficialmente alla nuova proprietà. Nel pomeriggio è stata, infatti, apposta la firma che sancisce il definitivo trasferimento del club, mettendo la parola fine a una lunga e complessa vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi, addetti ai lavori e l’intera comunità biancazzurra.

L’intesa definitiva è stata raggiunta al termine di una vera e propria riunione fiume all’interno degli uffici della Meic Services. Attorno al tavolo si sono ritrovati i protagonisti chiave di questa transizione: il presidente Maurizio Melfa, il vicepresidente Peppe La Spina, l’avvocato Francesco Salsetta e il legale rappresentante della famiglia Vittoria. Dopo aver limato gli ultimi dettagli e superato le rispettive posizioni, è arrivata la tanto sospirata fumata bianca con la sottoscrizione ufficiale degli atti.

Il traguardo non è stato privo di ostacoli. Le ultime ore antecedenti alla firma erano state infatti caratterizzate da improvvise e nuove difficoltà che avevano seriamente rischiato di compromettere l’intera operazione. Tra richieste economiche aggiuntive dell’ultimo minuto e delicate questioni legate alla gestione di alcuni beni societari, lo spettro di una clamorosa rottura si era fatto concreto, alimentando la preoccupazione della tifoseria. Tuttavia, la ferma volontà di giungere a un accordo ha permesso alle parti di superare le divergenze e trovare un punto d’incontro definitivo.

La macchina organizzativa del nuovo corso, d’altronde, si era già messa in moto nei giorni scorsi attraverso i primi passi formali e concreti. Erano già state completate la costituzione della nuova ASD Gela, l’apertura del conto corrente dedicato con la relativa attivazione del nuovo IBAN e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per sbloccare i pagamenti spettanti ai tesserati.

Con l’apposizione delle firme si accende adesso il semaforo verde per il nuovo progetto societario. La nuova dirigenza potrà finalmente iniziare a programmare con i tempi giusti la prossima stagione sportiva e la gestione tecnica. Per il popolo biancazzurro si chiude così una delle pagine più travagliate e incerte della storia recente del club, e si apre ufficialmente una nuova era che punta a riportare il Gela Calcio nelle categorie e ai livelli che la piazza merita.

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