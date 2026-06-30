Modica. Cala il sipario sui festeggiamenti in onore di San Pietro

Modica, 30 giugno 2026 – Si chiude con i tradizionali fuochi d’artificio di mezzanotte l’edizione 2026 della festa di San Pietro. Dal 18 giugno c’è stato un susseguirsi di iniziative e manifestazioni che hanno animato il centro storico della città; dalla festa della musica alla sfilata dei santoni, dalle messe di quartiere alle solenni celebrazioni liturgiche del 29 giugno, Modica ha partecipato con generosità e in massa a quello che è un appuntamento irrinunciabile di inizio estate e che ogni anno si arricchisce di nuovi spunti per ampliare il programma della festa patronale. Quest’anno è per esempio ricomparsa nel programma della festa l’intestazione di Giugno Modicano che era presente alcuni anni fa per incorniciare le varie iniziative del mese in occasione della ricorrenza; l’esecuzione musicale dei gruppi locali ha voluto sottolineare l’avvio ufficiale della stagione

estiva con il consenso dei numerosi presenti ; la seconda sfilata dei santoni ha confermato il plauso dei tantissimi modicani presenti per la rinnovata tradizione; la novità del percorso della processione del 29 giugno che ha riguardato anche il corso Garibaldi e la parte iniziale di via Napoli, se ha lasciato piacevolmente stupiti gli abitanti di queste vie, ha trovato un ampio consenso tra la gente e conferito un nuovo tono al rito liturgico, sempre ordinato e composto. La festa del patrono conclude la stagione delle ricorrenze identitarie del centro storico e si conferma come un appuntamento fondamentale nel panorama religioso, sociale e culturale della nostra comunità.

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