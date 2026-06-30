Torna la linea estiva 11 per Marina di Modica

Modica, 30 giugno 2026 – “La bella stagione è già nel vivo e da domani, primo giorno di luglio, la nostra Città non si fa trovare impreparata e, insieme ad autolinee SAIS che gestisce il trasporto urbano a Modica, ci ‘muoviamo’ verso l’estate. Infatti, proprio da domani, mercoledì 1 luglio e sino a lunedì 31 agosto compreso, torna la Linea Estiva 11. Sarà attiva tutti i giorni, festivi inclusi, per collegare Modica con le splendide spiagge Bandiera blu di Marina di Modica e Maganuco. L’annuncio del Sindaco Maria Monisteri

Siamo già in avanzato stato di lavoro per estendere il servizio anche negli orari notturni come abbiamo già fatto nell’estate 2025 e permettere così alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di muoversi e divertirsi in tutta sicurezza. Utilizzare il mezzo pubblico, considerata la frequenza e i bus in servizio e la comodità degli orari, è sicuramente Il modo più semplice e più sicuro per arrivare al mare e godersene il relax senza stress. Gli orari e le fermate dei mezzi, sono disponibili su www.saisautolinee.it!”

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