Paura a Vittoria: fulmine colpisce l’incrocio tra via Garibaldi e la SP 18/SP 17 in zona Emaia

VITTORIA, 30 Giugno 2026 – Un forte boato, una scossa improvvisa e tanta paura nel cuore della zona Emaia a Vittoria. Durante l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio, un fulmine di straordinaria potenza ha colpito in pieno l’incrocio strategico tra via Garibaldi, la Strada Provinciale 18 e la Strada Provinciale 17, un nodo viario fondamentale per la circolazione locale e per il collegamento con la fascia trasformata.

Il fulmine è caduto a ridosso dell’intersezione, non lontano dal polo fieristico della cittadina ipparina. La scarica elettrica, oltre ad aver generato un fragore avvertito in gran parte del centro abitato, ha causato l’immediato blackout di alcuni impianti di illuminazione e il temporaneo mancato funzionamento dei sistemi di segnalazione dell’incrocio.

Alcuni automobilisti in transito in quel momento hanno vissuto attimi di autentico panico.

foto Franco Assenza

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