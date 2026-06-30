Pauroso schianto sulla Modica-Pozzallo: Panda fallisce il sorpasso a un tir e impatta contro una Yaris, 4 feriti

MODICA, 30 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada che collega Modica a Pozzallo, provocando il ferimento di quattro persone e paralizzando il traffico. Il bilancio del violento impatto, che ha visto coinvolti un autocarro e due autovetture, è di quattro feriti, tutti trasferiti d’urgenza e ricoverati negli ospedali di Modica e Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, effettuata anche sulla base delle testimonianze raccolte sul posto, una Fiat Panda con a bordo tre persone di Pozzallo stava viaggiando in direzione Modica. Il conducente dell’utilitaria avrebbe tentato il sorpasso del pesante mezzo guidato da un uomo di Catania che procedeva nella stessa direzione di marcia. Proprio in quel momento, però, dalla corsia opposta stava sopraggiungendo una Toyota Yaris.

L’automobilista alla guida della Panda, rendendosi conto di non avere lo spazio e il tempo necessari per completare la manovra di sorpasso a causa dell’arrivo dell’altra vettura, ha tentato una manovra disperata per rientrare nella propria corsia. Il tentativo si è rivelato purtroppo tardivo: la Panda si è scontrata frontalmente con la Yaris e, ormai priva di controllo, ha terminato la sua corsa impattando violentemente anche contro il camion.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Sul luogo del sinistro sono giunte diverse ambulanze del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti. I tre pozzallesi che viaggiavano sulla Panda e il conducente della Yaris sono stati estratti dagli abitacoli e trasferiti d’urgenza presso i nosocomi di Modica e Ragusa, a causa dei traumi riportati nello scontro. È rimasto invece illeso, seppur sotto shock, l’autista del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica per effettuare i rilievi planimetrici, gestire la viabilità ed accertare con esattezza le responsabilità del grave incidente.

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