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Attualità | Modica

Polemica 118 a Modica, l’Asp replica ai soccorritori: “I loro locali non cambiano”

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MODICA, 30 Giugno 2026 – Arriva la replica ufficiale della direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  a seguito delle recenti proteste sollevate dagli autisti-soccorritori del 118 di Modica. L’ASP è intervenuta per fare chiarezza sulla gestione degli spazi della struttura di Modica Alta, rassicurando gli operatori in merito alla logistica dei locali.

L’Azienda Sanitaria ha fatto sapere che l’ambiente attualmente riservato agli operatori del 118 non subirà alcuna variazione e rimarrà quello consueto, garantendo così la continuità delle attività e il mantenimento della postazione per il personale in servizio.

Per quanto riguarda le restanti aree dello stabile, la direzione ha specificato che, a seguito del trasferimento del servizio di Guardia Medica presso la nuova Casa della Comunità, il resto dell’edificio rimarrà a completa disposizione dell’Azienda. Tali spazi verranno, quindi, impiegati per gli utilizzi e le finalità sanitarie già inserite nella programmazione aziendale.

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