Blitz antidroga a Vittoria: sequestrati cocaina e hashish, quarantenne in manette

VITTORIA, 30 Giugno 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito dei potenziati servizi di controllo del territorio, finalizzati specificamente a frenare i canali di approvvigionamento della droga in città. I poliziotti, a seguito di un accurato servizio di osservazione, hanno fatto scattare una serie di verifiche che hanno interessato la persona, il veicolo e l’abitazione del quarantenne.

L’intuizione degli investigatori si è rivelata fondata e il controllo ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti hanno recuperato circa 100 grammi di hashish e oltre 100 grammi di cocaina, quest’ultima in parte ancora allo stato grezzo e in parte già minuziosamente suddivisa in dosi pronte per lo smercio. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti 330 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita, oltre a due bilancini di precisione e a diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Al termine delle formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, l’uomo è stato trasferito e associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Salva