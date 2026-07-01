  • 2 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Luglio 2026 -
Cronaca | Ragusa

Paura a Marina di Ragusa: camion in fiamme all’ingresso della frazione, colonna di fumo visibile a chilometri

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI RAGUSA, 01 Luglio 2026 – Momenti di grande tensione e apprensione si sono vissuti oggi, poco dopo l’ora di pranzo, a Marina di Ragusa. Un improvviso incendio ha divorato un camion posizionato proprio all’ingresso della frazione rivierasca, nei pressi del supermercato Conad, scatenando il panico tra i passanti e i residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate all’improvviso dal vano motore del mezzo pesante, presumibilmente a causa di un corto circuito o di un guasto elettrico improvviso. In pochissimi istanti, il fuoco ha avvolto interamente il veicolo, sprigionando una densa e imponente colonna di fumo nero. La nube, spinta dal vento, è rimasta visibile da diverse zone della città e del litorale, rendendo l’aria irrespirabile per diversi minuti e allarmando i molti turisti che in quel momento affollavano la località balneare.

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa. I pompieri hanno avviato tempestivamente le operazioni di spegnimento, lavorando duramente per circoscrivere il rogo. L’obiettivo principale, oltre a domare le fiamme, è stato quello di mettere in sicurezza l’intera area per evitare che il fuoco potesse propagarsi alle auto parcheggiate nelle vicinanze o alle strutture commerciali adiacenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Il conducente del mezzo è riuscito ad abbandonare l’abitacolo in tempo prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

L’incidente ha inevitabilmente provocato pesanti rallentamenti alla circolazione stradale, proprio in un orario di punta per i rientri dal mare. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e deviare il traffico veicolare, mentre un capannello di residenti e turisti incuriositi ha seguito a distanza le operazioni di soccorso.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del pomeriggio, dopo la rimozione del mezzo carbonizzato e la bonifica della carreggiata. Sebbene le cause ufficiali siano ancora in corso di accertamento, l’ipotesi del guasto tecnico resta al momento la pista più accreditata.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Paura a Marina di Ragusa: camion in fiamme all’ingresso della frazione, colonna di fumo visibile a chilometri”

  1. Carmelo S

    Peppe sarà colpa del debito
    Aspettiamo pure Ciccio Piero anonimus marco concetto italiano scocciato Vincenzo Pippi Saru dimentico qualcuno?
    Ma ricordate che è solo uno.
    Curati

    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube