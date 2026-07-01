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Ragusa | Sport

Basket. Un condottiero per la Virtus Ragusa: Fabi rinnova per la prossima stagione

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Ragusa, 01 luglio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa comunica la conferma di Agustin Fabi per la prossima stagione di Serie B Interregionale. L’ala italo-argentina, classe 1991, sarà ancora uno dei punti di riferimento del roster affidato a coach Recupido.

Prima dell’approdo in maglia Virtus dell’estate scorsa, Fabi aveva costruito un percorso di alto livello soprattutto in Serie A2 e B Nazionale, vestendo tra le altre le maglie di Treviso, Udine, Latina, Tortona, Ferrara, Casale Monferrato e Agrigento. Sbarcato in Italia nel 2009 da General Roca, in Argentina, ha conquistato lo Scudetto Under 19 con la Benetton Treviso.

Nello scorso campionato Fabi ha dato prova di tutto il suo valore tecnico e umano, chiudendo la regular season con 13,9 punti di media in 28 gare, a cui ha aggiunto 4 rimbalzi e 3 assist per partita. Numeri importanti, impreziositi da un eccellente 52,8% nel tiro da tre punti e da un impiego medio di circa 29 minuti a gara. Il suo massimo stagionale è stato di 24 punti, realizzato in due occasioni: il 30 novembre nel derby contro Milazzo e il 25 gennaio sul campo di Bari. Ma il contributo di Agu è andato ben oltre le statistiche. Nel corso della stagione ha rappresentato un riferimento nei momenti più complessi, mettendo in campo carattere, lucidità, applicazione sui due lati del campo e una qualità tecnica capace spesso di indirizzare le partite.

Giocatore di classe ed esperienza, l’italo-argentino ha saputo inserirsi con naturalezza nel gruppo, diventando uno degli elementi più riconoscibili della Virtus per continuità di rendimento, intelligenza cestistica e capacità di assumersi responsabilità nei momenti chiave.

Le parole di Fabi: “Sono molto contento di poter proseguire la mia avventura alla Virtus per continuare il lavoro iniziato l’anno scorso e cercare di crescere ancora insieme. Ragusa merita una squadra combattiva, ed io e miei compagni proveremmo a rappresentare nel migliore dei modi la città e tutta la gente che ci segue, provando ad arrivare più in alto possibile”.

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